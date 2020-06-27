Eskişehirspor - Altay maçında yumruklar havada uçuştu! İşte o anlar - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Eskişehirspor - Altay maçında yumruklar havada uçuştu! İşte o anlar

Eskişehirspor - Altay maçında yumruklar havada uçuştu! İşte o anlar

Eskişehirspor'un evinde Altay ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın son anlarında istenmeyen olaylar yaşandı. 86. dakikada gerilimin arttığı müsabakada saha kenarında ortalık bir anda karıştı. İki takım teknik heyeti ve futbolcuları adeta birbirine girerek yumruklaşmaya başladı. İşte o anlar...

27 Haziran 2020 Cumartesi 22:26 Güncelleme: 27.06.2020 22:26
Eskişehirspor - Altay maçında yumruklar havada uçuştu! İşte o anlar

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Altay ile gerilim dolu bir ikinci yarı yaşadı. Maçın 86. dakikasında Eskişehirspor yedek kulübesine yönelik, "Kimden nemalanıyorsunuz, küme düşen takım böyle oynar mı" dediği iddia edilen Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın sözleri üzerine ortalık adeta savaş alanına döndü.

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Eskişehirspor - Altay maçında yumruklar havada uçuştu! İşte o anlar

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-kırmızılı takım ligin bitimine 4 hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşen ilk ekip olurken, akıllarda maçta yaşanan olaylar kaldı.

Eskişehirspor - Altay maçında yumruklar havada uçuştu! İşte o anlar

Maçın 86. dakikasında Altay'ın beraberlik golü öncesi iddialara göre, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak Eskişehirspor yedek kulübesine yönelik, "Kimden nemalanıyorsunuz, küme düşen takım böyle oynar mı" dedi. Bu esnada saha kenarında bir anda ortalık karıştı. İki takım teknik heyeti ve futbolcuları adeta birbirine girerek yumruklaşmaya başladı. Olaylar büyüyünce çevik kuvvet saha girerek tarafları ayırdı.

Eskişehirspor - Altay maçında yumruklar havada uçuştu! İşte o anlar

Öte yandan polis, olayın daha çok büyümemesi için iki takım yedek kulübeleri arasına set çekerek, oyuncular soyunma odasına girene kadar önlem aldı.

İşte o anlar...

Eskişehirspor - Altay maçında yumruklar havada uçuştu! İşte o anlar
Eskişehirspor - Altay maçında yumruklar havada uçuştu! İşte o anlar
Eskişehirspor - Altay maçında yumruklar havada uçuştu! İşte o anlar
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