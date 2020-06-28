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28 Haziran 2020, Pazar
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Jasikevicius yüzde 51

Jasikevicius yüzde 51

Litvanya'nın ünlü yazarı , 'nin Obradovic'in yerine teklif götürdüğü için, "Sarı-lacivertli ekibe gitme ihtimali 'te kalma ihtimalinden daha çok" dedi.

Litvanya'nın ünlü yazarı , 'nin Obradovic'in yerine teklif götürdüğü için, "Sarı-lacivertli ekibe gitme ihtimali 'te kalma ihtimalinden daha çok. Önüne yaklaşık 20 milyon euro'luk bir bütçe konacak. Bu Zalgiris'teki imkanlardan çok fazla. Kendisini de 1.2 ile 1.5 milyon euro düzeyinde bir maaş bekliyor" dedi.
  1. 28.6.2020
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