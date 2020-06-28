''Falcao’yu istiyoruz''
Son dönemde River Plate ile adı sıkça anılan Falcao hakkında Arjantin kulübünden yeni bir açıklama daha geldi.
Ole'ye konuşan yönetici Enzo Francescoli, Falcao'yu hala düşündüklerini ve bir gün River Plate'te onu görmek istediklerini söyledi. Francescoli şu ifadeleri kullandı: Falcao'yu hala düşünüyoruz. Belki bir gün onu geri getirebiliriz. Falcao'nun ne kadar kaliteli ve güçlü bir oyuncu olduğunu biliyoruz" diye konuştu.
- 28.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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