''Falcao’yu istiyoruz''

Ole'ye konuşan yönetici Enzo Francescoli, Falcao'yu hala düşündüklerini ve bir gün River Plate'te onu görmek istediklerini söyledi. Francescoli şu ifadeleri kullandı: Falcao'yu hala düşünüyoruz. Belki bir gün onu geri getirebiliriz. Falcao'nun ne kadar kaliteli ve güçlü bir oyuncu olduğunu biliyoruz" diye konuştu.