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21 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

'la yolları ayırdı

Fenerbahçe Alper Potuk'la yolları ayırdı

dönemine hızlı giren ve birçok ismi kadrosuna katan 'de flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, 'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini açıkladı. Tecrübeli futbolcuya kulübe verdiği emekleri için teşekkür edildi.

'de üst üste yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren 'de flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, 'la yolların ayrıldığını duyurdu.

İşte o açıklama:

Fenerbahçe Alper Potuk'la yolları ayırdı

7 YILDA 2 KUPA!

Fenerbahçe'ye 2013 yazında Eskişehirspor'dan 6 milyon 250 bin euro ve Orhan Şam ile Henry Bienvenu'nun takası karşılığı gelen Alper, sarı-lacivertli ekipte birer Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

TAKIMLA VEDALAŞTI

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Alper Potuk, akşam idmanında takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.

İşte o görüntüler:

  1. 21.08.2020
  2. Güncelleme: 22.08.2020 01:25
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