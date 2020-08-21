Fenerbahçe Alper Potuk'la yolları ayırdı
Transfer dönemine hızlı giren ve birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Alper Potuk'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini açıkladı. Tecrübeli futbolcuya kulübe verdiği emekleri için teşekkür edildi.
Süper Lig'de üst üste yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Alper Potuk'la yolların ayrıldığını duyurdu.
İşte o açıklama:
7 YILDA 2 KUPA!
Fenerbahçe'ye 2013 yazında Eskişehirspor'dan 6 milyon 250 bin euro ve Orhan Şam ile Henry Bienvenu'nun takası karşılığı gelen Alper, sarı-lacivertli ekipte birer Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
TAKIMLA VEDALAŞTI
Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Alper Potuk, akşam idmanında takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.
İşte o görüntüler:
- 21.08.2020
- Güncelleme: 22.08.2020 01:25
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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