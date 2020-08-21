Fenerbahçe'den Altınordu'ya transfer! İşte anlaşma detayları
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sene profesyonel sözleşme imzaladı genç file bekçisi Osman Ertuğrul Çetin'e Altınordu talip oldu. İzmir ekibinin teklifine sarı-lacivertli takım olumlu yaklaştı. Anlaşmaya göre 17 yaşındaki kalecinin bonservisinin yüzde 50'si Altınordu'ya verilecek.
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe takımdaki genç oyuncular için planını belirledi. Ajansspor'un haberine göre, sarı lacivertlilerin U-19 kalecisi 2002 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin'e TFF 1.Lig ekibi Altınordu kanca attı. Ege ekibi Fenerbahçe'den genç kaleciyi yetiştirmek için istedi. Sarı lacivertliler de bu teklife olumlu yaklaştı.
YÜZDE 50'Sİ ALTINORDU'YA VERİLECEK
İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Osman Ertuğrul Çetin'in bonservisinin yüzde 50'si Altınordu'ya verilecek.
Oyuncunun bir sonraki satışındaki iki kulüp eşit oranda pay alacak. 18 yaşındaki genç kaleci Türkiye Ligi Elit A Ligi'nde geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de 10 maçta 17 golü kalesinde gördü.
- 21.08.2020
- Güncelleme: 21.08.2020 17:36
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den Altınordu'ya transfer! İşte anlaşma detayları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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