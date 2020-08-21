Fenerbahçe'den Altınordu'ya transfer! İşte anlaşma detayları

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe takımdaki genç oyuncular için planını belirledi. Ajansspor'un haberine göre, sarı lacivertlilerin U-19 kalecisi 2002 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin'e TFF 1.Lig ekibi Altınordu kanca attı. Ege ekibi Fenerbahçe'den genç kaleciyi yetiştirmek için istedi. Sarı lacivertliler de bu teklife olumlu yaklaştı.





YÜZDE 50'Sİ ALTINORDU'YA VERİLECEK

İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Osman Ertuğrul Çetin'in bonservisinin yüzde 50'si Altınordu'ya verilecek.

Oyuncunun bir sonraki satışındaki iki kulüp eşit oranda pay alacak. 18 yaşındaki genç kaleci Türkiye Ligi Elit A Ligi'nde geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de 10 maçta 17 golü kalesinde gördü.