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21 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'den Altınordu'ya transfer! İşte anlaşma detayları

'den 'ya ! İşte anlaşma detayları

Fenerbahçe'den Altınordu'ya transfer! İşte anlaşma detayları

'nin geçtiğimiz sene profesyonel sözleşme imzaladı genç file bekçisi 'e talip oldu. ekibinin teklifine sarı-lacivertli takım olumlu yaklaştı. Anlaşmaya göre 17 yaşındaki kalecinin bonservisinin yüzde 50'si Altınordu'ya verilecek.

çalışmalarına hız kesmeden devam eden takımdaki genç oyuncular için planını belirledi. Ajansspor'un haberine göre, sarı lacivertlilerin U-19 kalecisi 2002 doğumlu 'e 1.Lig ekibi kanca attı. Ege ekibi Fenerbahçe'den genç kaleciyi yetiştirmek için istedi. de bu teklife olumlu yaklaştı.

YÜZDE 50'Sİ ALTINORDU'YA VERİLECEK
İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre Osman Ertuğrul Çetin'in bonservisinin yüzde 50'si Altınordu'ya verilecek.

Oyuncunun bir sonraki satışındaki iki kulüp eşit oranda pay alacak. 18 yaşındaki genç kaleci Türkiye Ligi Elit A Ligi'nde geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de 10 maçta 17 golü kalesinde gördü.

  1. 21.08.2020
  2. Güncelleme: 21.08.2020 17:36
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