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21 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'den G.Saray'ın gözdesine kanca! Görüşmeler başladı

için Bordeaux ile görüşüyor!

Fenerbahçe Samuel Kalu için Bordeaux ile görüşüyor!

Mert Hakan Yandaş'ı 'ın elinden kapan ezeli rakibine bir çalımı daha atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Cimbom'un gözdesi konumunda bulunan Nijeryalı yıldız için Bordeaux ile görüştüğü öne sürüldü.

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden 'den gündem yaratacak bir hamlesi geldi. Sarı-lacivertliler, 'ın gözdesi konumunda bulunan Nijeryalı kanat oyuncusu için devreye girdi.

'nın ünlü muhabirlerinden Manu Lonjon'un haberine göre Kanarya, Samuel Kalu'nun transferi için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Bordeaux ile görüşüyor.

GALATASARAY'LA DEVAM EDEN GÖRÜŞME YOK!
Sarı-kırmızılı takımın uzun süre kadrosuna katmak için uğraş verdiği Kalu'nun transferi için devam eden bir görüşme olmadığı ifade edildi.


  1. 21.08.2020
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