Fenerbahçe Samuel Kalu için Bordeaux ile görüşüyor!
Mert Hakan Yandaş'ı Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe ezeli rakibine bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Cimbom'un gözdesi konumunda bulunan Nijeryalı yıldız Samuel Kalu için Bordeaux ile görüştüğü öne sürüldü.
Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'den gündem yaratacak bir transfer hamlesi geldi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın gözdesi konumunda bulunan Nijeryalı kanat oyuncusu Samuel Kalu için devreye girdi.
Fransa'nın ünlü muhabirlerinden Manu Lonjon'un haberine göre Kanarya, Samuel Kalu'nun transferi için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Bordeaux ile görüşüyor.
GALATASARAY'LA DEVAM EDEN GÖRÜŞME YOK!
Sarı-kırmızılı takımın uzun süre kadrosuna katmak için uğraş verdiği Kalu'nun transferi için devam eden bir görüşme olmadığı ifade edildi.
- 21.08.2020
- Gökhan Gönül: İnşallah Beşiktaş'a gol değil goller atarım!
- Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler!
- Lille'in hocası Galtier'den Burak Yılmaz'a övgü!
- Son dakika: Beşiktaş Atakan Üner'i kadrosuna kattı!
- Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler!
- Erol Bulut yönetime bildirdi! O isimleri kadroda görmek istemiyor
- Galatasaray'a ön libero transferinde Tottenham rakip oldu!
- UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray...
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Vedat Muriqi yerine dünya yıldızı! Sözleşme 2+1 yıl...
- Beşiktaş'ın gündemindeki Papiss Cisse konuştu! "Görüşme..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe Samuel Kalu için Bordeaux ile görüşüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.