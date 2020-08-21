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21 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Allahyar'a sürpriz talip!

Fenerbahçeli Allahyar'a talip oldu!

Fenerbahçeli Allahyar'a Adanaspor talip oldu!

'nin gözden çıkardığı 'e sürpriz bir talip çıktı. İranlı futbolcu için 1. Lig ekibi 'un sarı-lacivertli kulübe kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.

'ye geçen sezon büyük umutlarla edilen , bekleneni veremeyince geçen sezon 1. Lig ekibi İstanbulspor'a kiralanmıştı. Bu sezon da İranlı futbolcuyu kadroda düşünmeyen sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki forveti kiralamayı planlıyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'ye birçok teklif geldiği belirtilirken, Allahyar'a son olarak 'un talip olduğu iddia edildi.

Spor'un haberine göre TFF 1. Lig temsilcisi, Allahyar için Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulundu. Sarı-lacivertlilerin gelecek diğer teklifleri de bekleyeceği ve ona göre bir karar vereceği ifade edildi.

  1. 21.08.2020
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