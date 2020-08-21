Fenerbahçeli Allahyar'a Adanaspor talip oldu!
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Allahyar Sayyadmanesh'e sürpriz bir talip çıktı. İranlı futbolcu için TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un sarı-lacivertli kulübe kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'ye geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen Allahyar Sayyadmanesh, bekleneni veremeyince geçen sezon TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'a kiralanmıştı. Bu sezon da İranlı futbolcuyu kadroda düşünmeyen sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki forveti kiralamayı planlıyor.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'ye birçok teklif geldiği belirtilirken, Allahyar'a son olarak Adanaspor'un talip olduğu iddia edildi.
TRT Spor'un haberine göre TFF 1. Lig temsilcisi, Allahyar için Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulundu. Sarı-lacivertlilerin gelecek diğer teklifleri de bekleyeceği ve ona göre bir karar vereceği ifade edildi.
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