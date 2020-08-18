2 genç yıldız Galatasaray'a! Fenerbahçe'ye transfer şoku

Kadrosunu güçlendirme konusunda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray genç isimlerin transferine ayrı bir önem veriyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı teknik heyet 2 genç yıldız için harekete geçerken, Fenerbahçe'ye de transfer çalımı atmış olacak.