2 genç yıldız Galatasaray'a! Fenerbahçe'ye transfer şoku - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Galeri 2 genç yıldız Galatasaray'a! Fenerbahçe'ye transfer şoku

2 genç yıldız Galatasaray'a! Fenerbahçe'ye transfer şoku

Kadrosunu güçlendirme konusunda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray genç isimlerin transferine ayrı bir önem veriyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı teknik heyet 2 genç yıldız için harekete geçerken, Fenerbahçe'ye de transfer çalımı atmış olacak.

18 Ağustos 2020 Salı 17:39
2 genç yıldız Galatasaray'a! Fenerbahçe'ye transfer şoku

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak bir transfer hamlesi geldi.

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2 genç yıldız Galatasaray'a! Fenerbahçe'ye transfer şoku

Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibine kaptıran sarı-kırmızılı takım rövanşı genç yıldız adayıyla almaya hazırlanıyor.

2 genç yıldız Galatasaray'a! Fenerbahçe'ye transfer şoku

Galatasaray'da takımın sol çizgisi oldukça zenginleşirken, sağ kanata da genç oyuncu takviyesi yapılması hedefleniyor.

2 genç yıldız Galatasaray'a! Fenerbahçe'ye transfer şoku

Ajansspor'un haberine göre, sağ kanatla beraber hücum mevkisi için de arayışlarda olan Cimbom, 2 genç yıldızın peşine düştü.

2 genç yıldız Galatasaray'a! Fenerbahçe'ye transfer şoku

ATAKAN ÜNER İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!
Bu doğrultuda uzun süredir takipte olunan Atakan Üner için kulübü Altınordu ile görüşmeler devam ediyor.


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