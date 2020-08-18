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2 genç yıldız Galatasaray'a! Fenerbahçe'ye transfer şoku
Kadrosunu güçlendirme konusunda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray genç isimlerin transferine ayrı bir önem veriyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı teknik heyet 2 genç yıldız için harekete geçerken, Fenerbahçe'ye de transfer çalımı atmış olacak.
18 Ağustos 2020 Salı 17:39
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak bir transfer hamlesi geldi.
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Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibine kaptıran sarı-kırmızılı takım rövanşı genç yıldız adayıyla almaya hazırlanıyor.
Galatasaray'da takımın sol çizgisi oldukça zenginleşirken, sağ kanata da genç oyuncu takviyesi yapılması hedefleniyor.
Ajansspor'un haberine göre, sağ kanatla beraber hücum mevkisi için de arayışlarda olan Cimbom, 2 genç yıldızın peşine düştü.
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