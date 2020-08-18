Son dakika: Fenerbahçe'de corona virüsü testleri negatif çıktı
Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştireceği kamp çalışmaları öncesi teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Fenerbahçe Kulübü'nde yeni sezon hazırlık kampının ikinci bölümü öncesinde bugün yapılan COVID-19 PCR testleri sonucunda teknik ekip, futbolcular ve kulüp personelinin testleri negatif çıktı.
Saat 19.00'da Topuk Yaylası'na gitmek üzere Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket edecek olan Fenerbahçe kafilesine koronavirüs testi yapıldı. Teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline yapılan COVID-19 PCR testleri sonucunda pozitif vakaya rastlanmadı. Sarı lacivertli kafile tam kadro olarak Topuk Yaylası'na gidecek ve burada 10 günlük bir kamp yapacak.
- 18.08.2020
- Güncelleme: 18.08.2020 19:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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