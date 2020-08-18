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18 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'de corona virüsü test sonuçları belli oldu!

Son dakika: 'de corona virüsü testleri negatif çıktı

Son dakika: Fenerbahçe'de corona virüsü testleri negatif çıktı

'nin Tesisleri'nde gerçekleştireceği kamp çalışmaları öncesi teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulübü'nde yeni sezon hazırlık kampının ikinci bölümü öncesinde bugün yapılan COVID-19 PCR testleri sonucunda teknik ekip, futbolcular ve kulüp personelinin testleri negatif çıktı.

Saat 19.00'da 'na gitmek üzere Samandıra 'nden hareket edecek olan Fenerbahçe kafilesine koronavirüs testi yapıldı. Teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline yapılan COVID-19 PCR testleri sonucunda pozitif vakaya rastlanmadı. Sarı lacivertli kafile tam kadro olarak Topuk Yaylası'na gidecek ve burada 10 günlük bir kamp yapacak.

  1. 18.08.2020
  2. Güncelleme: 18.08.2020 19:10
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