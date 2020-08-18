Fenerbahçe'de şov zamanı! Topuk Yaylası'nda yıldız geçidi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
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Fenerbahçe'de şov zamanı! Topuk Yaylası'nda yıldız geçidi

Yeni sezon öncesi geniş ve alternatifli bir kadro için işi sıkı tutan sarı-lacivertlilerde imzalar bu hafta da devam edecek. Mert Hakan, Novak, Gökhan ve Caner'i renklerine bağlayan Kanarya, Topuk Yaylası'ndaki kampta şovunu sürderecek. Yıldız isimlere imza attıracak olan Fenerbahçe, yeni yıldızlarıyla gözdağı verecek. İşte Fenerbahçe'nin yıldızlar geçidi ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

18 Ağustos 2020 Salı 06:52 Güncelleme: 18.08.2020 06:52
Fenerbahçe'de şov zamanı! Topuk Yaylası'nda yıldız geçidi

Topuk Yaylası'ndaki kampı bugün başlayacak olan Fenerbahçe, diğer yandan da transferde bombaları bir bir patlatacak.

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Fenerbahçe'de şov zamanı! Topuk Yaylası'nda yıldız geçidi

Geçtiğimiz iki sezonda yaşanan hayal kırıklığını unutturmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, geniş ve alternatifli bir kadro için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'de şov zamanı! Topuk Yaylası'nda yıldız geçidi

Anlaştığı isimleri Düzce'deki kamp merkezinde duyuracak olan Kanarya, imzaları da burada attıracak.

Fenerbahçe'de şov zamanı! Topuk Yaylası'nda yıldız geçidi

Topuk Yaylası'nda yıldız geçidi yaşatacak olan Fenerbahçe, Thiam, Perotti ile Bastos ve Lemos ikilisinden birine Çubuklu'yu giydirecek.

Fenerbahçe'de şov zamanı! Topuk Yaylası'nda yıldız geçidi

İMZALAR AN MESELESİ
Perotti transferinde hem kulübü Roma hem de futbolcuyla el sıkışan Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın yıldızı Thiam'la da önceki gün anlaşma sağlamıştı.

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