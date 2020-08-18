Fenerbahçe'de şov zamanı! Topuk Yaylası'nda yıldız geçidi

Yeni sezon öncesi geniş ve alternatifli bir kadro için işi sıkı tutan sarı-lacivertlilerde imzalar bu hafta da devam edecek. Mert Hakan, Novak, Gökhan ve Caner'i renklerine bağlayan Kanarya, Topuk Yaylası'ndaki kampta şovunu sürderecek. Yıldız isimlere imza attıracak olan Fenerbahçe, yeni yıldızlarıyla gözdağı verecek. İşte Fenerbahçe'nin yıldızlar geçidi ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri