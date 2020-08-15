Fenerbahçe'ye Sambacı golcü! İşte önerilen rakam - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye Sambacı golcü! İşte önerilen rakam

Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi İtalyan ekibi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, golcü arayışında. Sarı-lacivertli takımın, Brezilyalı forvet Leo Baptistao ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

15 Ağustos 2020 Cumartesi 08:11 Güncelleme: 15.08.2020 08:11
Fenerbahçe'ye Sambacı golcü! İşte önerilen rakam

Golcü oyuncusu Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, bir yandan da bu mevki için arayışlarını sürdürüyor. İşte sarı-lacivertli takıma yazılan son isim...

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Fenerbahçe'ye Sambacı golcü! İşte önerilen rakam

Çin Ligi takımlarından Wuhan Zall forması giyen Brezilyalı santrfor Leo Baptistao'yla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'ye Sambacı golcü! İşte önerilen rakam

Takvim'in aktardığı habere göre Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye Sambacı golcü! İşte önerilen rakam

2 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR!

Avrupa futbol siteleri 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Fenerbahçe'nin 2 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu ifade ettiler.

Fenerbahçe'ye Sambacı golcü! İşte önerilen rakam

Kariyerine Portuguesa'da başlayan Leo Baptistao sırasıyla Rayo Jvenil, San Fernando, Rayo Vallecano, Atletico Madrid, Betis, Villarreal ve Espanyol gibi güçlü takımlarda forma giydi.

Fenerbahçe'ye Sambacı golcü! İşte önerilen rakam

Brezilya ve İspanya pasaportu bulunan Baptistao'nun Çin ekibiyle sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

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