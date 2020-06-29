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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Yiğidolara darbesi

Yiğidolara Kayseri darbesi

’ın panenka penaltısını tribüne gönderdiği maçta, Hasan ve ’ın (pen.) golleriyle ligde kalma yolunda umutlandı

'de zirve yarışı ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçta , evinde namağlup 'u yendi. Yiğidolar, 7'de Yatabare şutu, 8'de Emre'nin direkten dönen vuruşlarıyla gole yaklaştı. 11'de Rienstra'nın Yatabare'ye faulüyle kazanılan penaltıda panenka deneyen , topu dışarı gönderdi. 45+3'te Hasan Hüseyin ceza sahası dışından kaleci Samassa'yı avladı: 0-1. İkinci yarıda 82'de Ziya-Mesanovic mücadelesinde hakem , VAR'ın uyarısıyla tartışmalara yol açan bir şekilde penaltı noktasını gösterdi. penaltıda topu ağlara göndererek, maçın skorunu ilan etti. Yiğidolar ise şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

'SANKİ İLK DEFA KAÇIRIYOR'
Sivasspor hocası Rıza Çalımbay, iyi oynamadıklarını ancak penaltıyı atmaları halinde başka bir maç olacağını vurguladı. Çalımbay, "Penaltıdan sonra üzüldüğüm Mert Hakan. Sanki ilk defa kaçırıyor, herkes kaçırıyor. Oyundan düştü, kendini veremedi. Penaltı kararı da yanlıştı" dedi.

MERT 2. KEZ KAÇIRDI
Mert Hakan Yandaş, bu sezon 2 kez penaltıyı ağlara gönderemedi. 3 penaltı kullanan yıldız isim, daha önce A.Gücü karşısında penaltıdan yararlanamadı.

  1. 29.6.2020
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