Yiğidolara Kayseri darbesi
Mert Hakan’ın panenka penaltısını tribüne gönderdiği maçta, Kayseri Hasan ve Mensah’ın (pen.) golleriyle ligde kalma yolunda umutlandı
Süper Lig'de zirve yarışı ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor, evinde namağlup Sivasspor'u yendi. Yiğidolar, 7'de Yatabare şutu, 8'de Emre'nin direkten dönen vuruşlarıyla gole yaklaştı. 11'de Rienstra'nın Yatabare'ye faulüyle kazanılan penaltıda panenka deneyen Mert Hakan, topu dışarı gönderdi. 45+3'te Hasan Hüseyin ceza sahası dışından kaleci Samassa'yı avladı: 0-1. İkinci yarıda 82'de Ziya-Mesanovic mücadelesinde hakem Mete Kalkavan, VAR'ın uyarısıyla tartışmalara yol açan bir şekilde penaltı noktasını gösterdi. Mensah penaltıda topu ağlara göndererek, maçın skorunu ilan etti. Yiğidolar ise şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.
'SANKİ İLK DEFA KAÇIRIYOR'
Sivasspor hocası Rıza Çalımbay, iyi oynamadıklarını ancak penaltıyı atmaları halinde başka bir maç olacağını vurguladı. Çalımbay, "Penaltıdan sonra üzüldüğüm Mert Hakan. Sanki ilk defa kaçırıyor, herkes kaçırıyor. Oyundan düştü, kendini veremedi. Penaltı kararı da yanlıştı" dedi.
MERT 2. KEZ KAÇIRDI
Mert Hakan Yandaş, bu sezon 2 kez penaltıyı ağlara gönderemedi. 3 penaltı kullanan yıldız isim, daha önce A.Gücü karşısında penaltıdan yararlanamadı.
- 29.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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