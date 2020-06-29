Yiğidolara Kayseri darbesi

Süper Lig'de zirve yarışı ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor, evinde namağlup Sivasspor'u yendi. Yiğidolar, 7'de Yatabare şutu, 8'de Emre'nin direkten dönen vuruşlarıyla gole yaklaştı. 11'de Rienstra'nın Yatabare'ye faulüyle kazanılan penaltıda panenka deneyen Mert Hakan, topu dışarı gönderdi. 45+3'te Hasan Hüseyin ceza sahası dışından kaleci Samassa'yı avladı: 0-1. İkinci yarıda 82'de Ziya-Mesanovic mücadelesinde hakem Mete Kalkavan, VAR'ın uyarısıyla tartışmalara yol açan bir şekilde penaltı noktasını gösterdi. Mensah penaltıda topu ağlara göndererek, maçın skorunu ilan etti. Yiğidolar ise şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.



'SANKİ İLK DEFA KAÇIRIYOR'

Sivasspor hocası Rıza Çalımbay, iyi oynamadıklarını ancak penaltıyı atmaları halinde başka bir maç olacağını vurguladı. Çalımbay, "Penaltıdan sonra üzüldüğüm Mert Hakan. Sanki ilk defa kaçırıyor, herkes kaçırıyor. Oyundan düştü, kendini veremedi. Penaltı kararı da yanlıştı" dedi.



MERT 2. KEZ KAÇIRDI

Mert Hakan Yandaş, bu sezon 2 kez penaltıyı ağlara gönderemedi. 3 penaltı kullanan yıldız isim, daha önce A.Gücü karşısında penaltıdan yararlanamadı.