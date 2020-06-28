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28 Haziran 2020, Pazar
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'dan açıklama! '''a üzüldüm''

Rıza Çalımbay'dan açıklama! ''Mert Hakan'a üzüldüm''

'in 29. haftasında sahasında 'a 2-0 mağlup olarak bu sezon evinde ilk mağlubiyetini yaşadı. Yiğidolar'da Mert karşılaşmanın 12. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı. Kırmızı-beyazlılarda teknik direktör konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktörü , evlerinde 'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın başında 'ın kaçırdığı penaltıya değinen Çalımbay, "Kötü oynamadık. Maçın başında güzel pozisyonlar da vardı, bir direkten döndü, bir penaltı kaçırdık. Atsak belki çok başka maç olacaktı. Arkasından yediğimiz bir gol var beklemediğimiz bir anda. Biraz dikkatli olabilseydik, penaltıyı atabilseydik başka bir maç olurdu. Penaltıdan sonra üzüldüğüm Mert Hakan. Sanki ilk defa penaltı kaçırıyor, herkes kaçırıyor penaltı. Oyundan düştü, kendini veremedi." dedi.

Hakemlere tepki gösteren teknik adam, "Son penaltıyı beklemiyorduk. Bize göre değil, onlara göre penaltı. Hakemlerle ilgili konuşa konuşa bıktım, Sivasspor olarak da bıktım. Bize bir sürü yanlışları oldu. Topa vuran adama kart göstermiyor, alakasız adamlara kart gösteriyor. Bir şey varsa yapın diyoruz hakemlere ama net olarak iyi bir futbol oynayamadık." ifadelerini kullandı.

Son 5 maçı iyi tamamlamak istediklerini kaydeden Çalımbay, "Bazı arkadaşlarımızdan kesinlikle memnun değilim ama bizim belli bir kadromuz var, bu kadroyla buraya kadar getirdik ve 5 maçı da bize yakışır bitirmemiz gerekiyor. Lig bitmedi daha. Taraftarla oynasak bu maç belki olmayacaktı, başka bir maç olacaktı. Şu maçtan çok iyi dersler çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.

  1. 28.06.2020
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