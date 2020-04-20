Çalımbay: Haftada iki maçla biter
Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, 'Sezon Antalya'da tamamlansın' önerisini yineledi.
Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, 'Sezon Antalya'da tamamlansın' önerisini yineledi. Tecrübeli hoca, "Antalya'da her türlü sahalar var. Hiç seyahat etmeden, çarşamba-pazar gibi oynanabilir. Bir anda bitirilebilir. Yayıncı kuruluş için de rahat olur" diye konuştu.
- 20.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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