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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Çalımbay: Haftada iki maçla biter

Çalımbay: Haftada iki maçla biter

  , 'Sezon 'da tamamlansın' önerisini yineledi.

, 'Sezon 'da tamamlansın' önerisini yineledi. Tecrübeli hoca, "Antalya'da her türlü sahalar var. Hiç seyahat etmeden, çarşamba-pazar gibi oynanabilir. Bir anda bitirilebilir. Yayıncı kuruluş için de rahat olur" diye konuştu.

  1. 20.4.2020
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