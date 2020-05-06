Rıza Çalımbay'dan TFF'nin kararına flaş tepki! "Tarih çok yanlış" - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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'dan 'nin kararına flaş tepki! "Tarih çok yanlış"

Rıza Çalımbay'dan TFF'nin kararına flaş tepki! "Tarih çok yanlış"

ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü , 'nun () ligleri 'da başlatma kararına tepki gösterdi. Deneyimli teknik adam, "Bence tarih yanlış hem de çok yanlış. Oyuncuların hazırlanması açısından da yanlış. Bazı oyuncular yurt dışında, başka şehirlerde. Bence ne kadar geç yapılırsa o kadar iyi" ifadesini kullandı.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü , liglerin 'da başlatılması kararının çok yanlış olduğunu savundu.

Belirlenen tarihe tepki gösteren Çalımbay, şöyle konuştu:

"Bence tarih yanlış hem de çok yanlış. Oyuncuların hazırlanması açısından da yanlış. Bazı oyuncular yurt dışında, başka şehirlerde. Bence ne kadar geç yapılırsa o kadar iyi. Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulumuz çok iyi çalışıyor, çok iyi yere getirdiler. Yüzlerce sporcu ve görevliyi en temaslı oyunda bir araya getirmek en büyük yanlışlardan olacak. Biz oynamak, risksiz bir zamanda, en rahat dönemde ligimizi bitirmek istiyoruz. Birkaç vaka varken ligler iptal oldu şimdi vaka çok ama oynatmak istiyorlar, çok erken başlatıyorlar. Bunun sebebini anlayamıyorum."

"Futbolcu arkadaşlarımızın yüzde 80'i çok tedirgin, çok korkuyorlar, oynamak istemiyorlar, evlerinden çıkmak istemiyorlar." diyen Çalımbay, bu korku nedeniyle maçlarda potansiyellerinin çok çok altında performans sergilemelerinin söz konusu olduğuna dikkati çekti.

"SOSYAL MESAFEYİ KORUMA ŞANSI SIFIR"

Bu nedenle kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Rıza Çalımbay, şunları kaydetti:

"Futbolcular, temastan kaçacaklar. Tatsız, tuzsuz çok kötü lig maçları oynanacak. Futbolcu arkadaşlarımızın hepsi ailesini düşünecek. Kafaları orada olacak. Bir de deplasmanlı yapmışlar. Nerede kalınacak, nasıl yapılacak? İstedikleri kadar önlem alsınlar, futbolda sosyal mesafe koruma şansı sıfır, mümkün değil. Çok büyük yanlış yapıyorlar. Sayın , Corona virüsü 'na inanıyorum. Bu kararın, kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmesi lazım. Türkiye'de çok sayıda var. Bir tanesini çağırıp fikrini almıyorlar. Belki çok güzel şeyler çıkacak ama maalesef sormuyorlar."

Çalımbay, kararın iptal edileceğine inandığını, bu nedenle 18 Mayıs'a kadar antrenmanlara başlamayacaklarını sözlerine ekledi.


  1. 06.05.2020
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