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19 Nisan 2020, Pazar
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‘Bizde de bir Kılınç var’

‘Bizde de bir Emre Kılınç var’

'nın geçtiğimiz gün hesabından 'a da yer vererek yaptığı paylaşıma, Yiğido'dan cevap geldi. Kırmızı-beyazlılar, "Sevgili Barcelona, bizde de bir Kılınç var; yağmurda, çamurda, karda, Sivas'ta jeneriklik goller atması engellenemiyor" notuyla bir video paylaştı.

'nın geçtiğimiz gün hesabından 'a da yer vererek yaptığı paylaşıma, Yiğido'dan cevap geldi. Kırmızı-beyazlılar, "Sevgili Barcelona, bizde de bir Kılınç var; yağmurda, çamurda, karda, Sivas'ta jeneriklik goller atması engellenemiyor" notuyla bir video paylaştı. Sivasspor'un, Barcelona'ya cevap verdiği bu paylaşım, Twitter'da kısa sürede binlerce beğeni aldı.
  1. 19.4.2020
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