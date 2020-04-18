Rıza Çalımbay: Kalan maçlar Antalya'da oynanabilir - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Sivasspor Rıza Çalımbay'dan Süper Lig için flaş öneri!

: Kalan maçlar 'da oynanabilir

Rıza Çalımbay: Kalan maçlar Antalya'da oynanabilir

Teknik Direktörü , corona virüsü nedeniyle ara verilen 'in yaz aylarında yeniden başlayabileceğini belirtirken, kalan 8 maçın 1 ayda tamamlanabileceğini söyledi. Deneyimli teknik adam ayrıca kalan tüm maçların 'da oynanabileceğini ifade etti. İşte detaylar...

ekiplerinden Demir Grup 'un teknik direktörü , Süper Lig'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Ligde kalan 8 maçın 'da oynanabileceğini belirten deneyimli teknik adam, beIN Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şu an futbolcuların hazırlık olarak bir şey kaybedeceklerini düşünmüyorum. Biz, teknik ekip olarak takımımızı her türlü hazırlarız, 15-21 günde. Ama oyuncular psikolojik olarak rahat değil. En önemlisi onları psikolojik olarak ayakta tutmak.

"ANTALYA HER TÜRLÜ SAHA VAR"

Maçlar oynanırsa, 1 ayda bitirilebilir. Antalya'da oteller-sahalar mükemmel. Hazırlık dönemini de orada geçirebiliriz. Hiç seyahat etmeden, çarşamba-pazar gibi oynanabilir. Havaların sıcak olması da avantaj. Antalya'da her türlü sahalar var. Bir anda bitirilebilir. Yayıncı kuruluş için de rahat olur.

"HERKES FEDAKARLIK YAPMAK ZORUNDA"
Rıza Çalımbay, corona virüsü nedeniyle futbol camiasında yaşanan ekonomik sıkıntıyla ilgili ise şunları söyledi: "D.G. Sivasspor, 'de borçsuz ve sorunsuz takımların başında gelir. Hiçbir oyuncuyla sıkıntı yaşamaz.. Herkes taşın altına elini koyacak. Herkes fedakarlık yapmak zorunda. Kulüplerimiz, yaşamak zorunda. Mutlaka kulüpler ekonomik sıkıntılar yaşayacaklardır. Yeni sözleşme yapanların, bizim, eski sözleşmesi olanların anlayış göstermesi gerekiyor.

  1. 18.04.2020
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