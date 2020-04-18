TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Hızlandırılmış bir lig ihtimali var - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
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Başkan Vekili : Hızlandırılmış bir lig ihtimali var

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Hızlandırılmış bir lig ihtimali var

Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili , gündemini SABAH’a değerlendirdi: olarak aksiyon planımızı mayıs başında kulüpler ve devletin temsilcileriyle belirleyeceğiz. Hızlandırılmış bir ligle kapatabiliriz ama sadece yok amatörleri de kapsayan bir organizasyon var. Her ihtimal masada.

Corona virüsüyle mücadele eden dünya, bir yandan da normal hayatına dönmek için planlar yapıyor.... En çok merak edilen konuların başında da sportif faaliyetlerin ne zaman başlayacağı yer alıyor. 'Türkiye'de ligler ne zaman başlar, neler yaşanır, Şampiyonlar Ligi maçları İstanbul'da oynanır mı?' gibi gündemi meşgul eden tüm soruları yöneticisi ve Başkan Vekili Sabah Gazetesi'ne yanıtladı

İşte cevaplar:

FIFA'NIN HASAR TESPİT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Corona virüsünün insan hayatına, dünya ekonomisine verdiği, vereceği zarar şu an tespit de edilemiyor, tahmin de... bir komisyon kurdu, dünya futbolunun hasar tespitini yapıyorlar. Doğru zaman geldiğinde yardım destek fonunu ve miktarını açıklayacaklar. Zarar net olmadığı için miktar da net değil. Gençlik ve Spor Bakanımızın liderliğinde mayıs başında, , ilgili federasyonlarla yine bir durum değerlendirme toplantısı yapılacak, aksiyon planı orada belirlenir.

İSTANBUL-ANTALYA İHTİMALLERİ MASADA

Hiçbir ülke, biz dahil bu işin nerede sonuçlanacağını bilmiyor. Yaşayarak öğreniyoruz. , daha erken başlayıp ligi tamamlamak istiyor. Bizim öngörümüz haziran-temmuzda ligi tamamlamak. A, B, C planlarımız var. Kesin kararları kimse açıklayamaz. Açıklasanız bile sürecin nasıl biteceği belli değil. Hızlandırılmış bir ligle kapatabiliriz. Ama sadece yok. Amatörlere kadar herkesi bağlayacak bir organizasyon olacak. , ... Her ihtimal masada.

ÜLKELERİN KAPILARI KAPALI, UÇUŞLAR YOK

UEFA 21 Nisan'da bir video konferans toplantısı yapacak. Biz de netleşen tabloya göre durumu değerlendireceğiz. UEFA, " ve Şampiyonlar Ligi maçlarını liglerin bitimi ile yapalım" diyor. Temmuz, ağustos gibi düşünülüyor. Ama ülkeler arası uçuş yasakları var. Ülkeler kapılarını açmadan seyahatler nasıl olacak? Dünya 15 gün sonrasını göremiyor. Konuşmak, herkes için çok erken.

HERKESİN FEDAKÂRLIK YAPMASI GEREKİYOR

Şampiyonlar Ligi'nin finali İstanbul'daydı. Çeyrek ve yarı final maçlarını da buraya alıp mini bir şampiyona gibi tamamlama fikri masada. Ancak o ihtimali somutlaştırmak için bile onlarca değişken var. Kulüpler Birliği'nin oyuncuların maaşlarında indirime gitmesi için tavsiye kararı yerinde. Bu krizden herkes ağır etkilenecek. Bu yüzden az çok herkes fedakârlık yapmalı. Hepimiz bu ailenin bir üyesiyiz. O nedenle bu krizden birlikte hareket ederek çıkabiliriz.

  1. 18.04.2020
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