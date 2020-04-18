TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Hızlandırılmış bir lig ihtimali var
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, futbol gündemini SABAH’a değerlendirdi: Türkiye olarak aksiyon planımızı mayıs başında kulüpler ve devletin temsilcileriyle belirleyeceğiz. Hızlandırılmış bir ligle kapatabiliriz ama sadece Süper Lig yok amatörleri de kapsayan bir organizasyon var. Her ihtimal masada.
Corona virüsüyle mücadele eden dünya, bir yandan da normal hayatına dönmek için planlar yapıyor.... En çok merak edilen konuların başında da sportif faaliyetlerin ne zaman başlayacağı yer alıyor. 'Türkiye'de ligler ne zaman başlar, neler yaşanır, Şampiyonlar Ligi maçları İstanbul'da oynanır mı?' gibi gündemi meşgul eden tüm soruları UEFA yöneticisi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı Sabah Gazetesi'ne yanıtladı
İşte cevaplar:
FIFA'NIN HASAR TESPİT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Corona virüsünün insan hayatına, dünya ekonomisine verdiği, vereceği zarar şu an tespit de edilemiyor, tahmin de... FIFA bir komisyon kurdu, dünya futbolunun hasar tespitini yapıyorlar. Doğru zaman geldiğinde yardım destek fonunu ve miktarını açıklayacaklar. Zarar net olmadığı için miktar da net değil. Gençlik ve Spor Bakanımızın liderliğinde mayıs başında, Bilim Kurulu, ilgili federasyonlarla yine bir durum değerlendirme toplantısı yapılacak, aksiyon planı orada belirlenir.
İSTANBUL-ANTALYA İHTİMALLERİ MASADA
Hiçbir ülke, biz dahil bu işin nerede sonuçlanacağını bilmiyor. Yaşayarak öğreniyoruz. Almanya, daha erken başlayıp ligi tamamlamak istiyor. Bizim öngörümüz haziran-temmuzda ligi tamamlamak. A, B, C planlarımız var. Kesin kararları kimse açıklayamaz. Açıklasanız bile sürecin nasıl biteceği belli değil. Hızlandırılmış bir ligle kapatabiliriz. Ama sadece Süper Lig yok. Amatörlere kadar herkesi bağlayacak bir organizasyon olacak. İstanbul, Antalya... Her ihtimal masada.
ÜLKELERİN KAPILARI KAPALI, UÇUŞLAR YOK
UEFA 21 Nisan'da bir video konferans toplantısı yapacak. Biz de netleşen tabloya göre durumu değerlendireceğiz. UEFA, "Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi maçlarını liglerin bitimi ile yapalım" diyor. Temmuz, ağustos gibi düşünülüyor. Ama ülkeler arası uçuş yasakları var. Ülkeler kapılarını açmadan seyahatler nasıl olacak? Dünya 15 gün sonrasını göremiyor. Konuşmak, herkes için çok erken.
HERKESİN FEDAKÂRLIK YAPMASI GEREKİYOR
Şampiyonlar Ligi'nin finali İstanbul'daydı. Çeyrek ve yarı final maçlarını da buraya alıp mini bir şampiyona gibi tamamlama fikri masada. Ancak o ihtimali somutlaştırmak için bile onlarca değişken var. Kulüpler Birliği'nin oyuncuların maaşlarında indirime gitmesi için tavsiye kararı yerinde. Bu krizden herkes ağır etkilenecek. Bu yüzden az çok herkes fedakârlık yapmalı. Hepimiz bu ailenin bir üyesiyiz. O nedenle bu krizden birlikte hareket ederek çıkabiliriz.
- 18.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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