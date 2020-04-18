Sivasspor'dan Barcelona'ya yanıt! "Bizde de bir Emre Kılınç var..." - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Sivasspor Sivas'tan Barcelona'ya yanıt! "Bizde de bir Emre Kılınç var..."

'dan 'ya yanıt! "Bizde de bir Emre Kılınç var..."

Sivasspor'dan Barcelona'ya yanıt! "Bizde de bir Emre Kılınç var..."

'nın Messi'nin golünü sosyal medyadan paylaşırken Sivas'ın da adını kullanması sonrası Demir Grup 'dan yanıt gecikmedi. Kırmızı-beyazlı kulüp, "Sevgili FC Barcelona, bizde de bir Emre Kılınç var; yağmurda, çamurda, karda, Sivas'ta jeneriklik goller atması engellenemiyor" yorumunu yaptı.

Katalan devi Arjantinli süperstarı 'nin attığı bir gol videosunu paylaşıp, "Yağmurda, çamurda, karda; hatta zorlu Sivas deplasmanında bile gol atması engellenemez" yorumunu düşmüştü.

Bunun üzerine DG Kulübü, Barcelona'ya karşılık olarak sosyal medya hesabından cevap verdi. Kırmızı-beyazlı kulüp başarılı futbolcusu Emre Kılınç'ın gol attığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Yapılan paylaşıma, "Sevgili FC Barcelona, bizde de bir Emre Kılınç var; yağmurda, çamurda, karda, Sivas'ta jeneriklik goller atması engellenemiyor" notu eklendi.


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  1. 18.04.2020
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