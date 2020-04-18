Barcelona'nın Messi'nin golünü sosyal medyadan paylaşırken Sivas'ın da adını kullanması sonrası Demir Grup Sivasspor'dan yanıt gecikmedi. Kırmızı-beyazlı kulüp, "Sevgili FC Barcelona, bizde de bir Emre Kılınç var; yağmurda, çamurda, karda, Sivas'ta jeneriklik goller atması engellenemiyor" yorumunu yaptı.
Katalan devi Barcelona Arjantinli süperstarı Lionel Messi'nin attığı bir gol videosunu paylaşıp, "Yağmurda, çamurda, karda; hatta zorlu Sivas deplasmanında bile gol atması engellenemez" yorumunu düşmüştü.
Bunun üzerine DG Sivasspor Kulübü, Barcelona'ya karşılık olarak sosyal medya hesabından cevap verdi. Kırmızı-beyazlı kulüp başarılı futbolcusu Emre Kılınç'ın gol attığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Yapılan paylaşıma, "Sevgili FC Barcelona, bizde de bir Emre Kılınç var; yağmurda, çamurda, karda, Sivas'ta jeneriklik goller atması engellenemiyor" notu eklendi.
- 18.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sivasspor'dan Barcelona'ya yanıt! "Bizde de bir Emre Kılınç var..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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