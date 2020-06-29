Galatasaray'a Başakşehir maçı sonrası golcü müjdesi! Resmen açıkladı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
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Galatasaray'a Başakşehir maçı sonrası golcü müjdesi! Resmen açıkladı

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar, 1-1 berabere kalarak avantajı elinin tersiyle itmiş ve zirve yarışında ağır bir yara daha almıştı. Öte yandan Cimbom, Meksika'dan gelen haberle sevince boğuldu. O isim, takımına veda ederken, gelecek sezon Galatasaray'da forma giyeceği ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
29 Haziran 2020 Pazartesi 10:10 Güncelleme: 29.06.2020 10:28
Galatasaray'a Başakşehir maçı sonrası golcü müjdesi! Resmen açıkladı

Galatasaray, bir yandan Süper Lig'in üst sıralarında yer almak ve Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hak edecek bir pozisyonda ligi bitirmek isterken, diğer yandan da transfer için çalışıyor.

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Galatasaray'a Başakşehir maçı sonrası golcü müjdesi! Resmen açıkladı

Son olarak Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına çıkan Galatasaray, müsabakadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Galatasaray'a Başakşehir maçı sonrası golcü müjdesi! Resmen açıkladı

Maçın bu şekilde sona ermesiyle beraber liderlik yarışında iyiden iyiye ayrılan Cimbom, artık tek rotasını gelecek sezona çevirdi.

Galatasaray'a Başakşehir maçı sonrası golcü müjdesi! Resmen açıkladı

Bu bağlamda bir forvet takviyesi yapmak istediği bilinen Galatasaray'ın, iddialara göre prensipte anlaştığı o ismi bedelsiz kadrosuna katacağı aktarıldı.

Galatasaray'a Başakşehir maçı sonrası golcü müjdesi! Resmen açıkladı

KULÜBÜNDEN RESMEN AYRILDI
Andone'nin uzun sürecek sakatlığı, Falcao'nun da sahalardan uzak kalması Fatih Terim'i gelecek sezon için düşündürürken, bu bölge için bulunan panzehirin artık tamamlandığı kaydedildi.

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