Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı!
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları da bu kritik karşılaşmayı dikkat çeken ifadelerle değerlendirdiler. İşte o yorumlar...
SERKAN KORKMAZ - ARTIK İKİ ADAY VAR
Salgın dönüşü herkesin ortak fikri Galatasaray'ın 26. haftaki performansından hayli uzak olduğu yönündeydi. Elbette yöneticiler ve teknik direktörün virüsten etkilenmiş olması, başkanın ciddi rahatsızlığı olumsuz bir etki bırakmıştı. Bir de bunun üzerine art arda gelen sakatlıklar Terim'in hareket alanını iyice daraltmıştı.
Deneyimli teknik adamın sahaya sürdüğü takım elbette sürmek istediği takımdan çok farklıydı. Kadrolar belli olduğunda bir arkadaşımın uyarısı üzerine 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenen sarı-kırmızılıların o günkü 11'ine göz atma gereği duydum. Fenerbahçe ile oynanan maçta atması için sahada olan Falcao, tutması için kalede görev yapan isimse Muslera'ydı.
"İLK 11'DE BAŞLASA ÇOK DAHA İYİ OLURDU"
Elbette ki ne Emre'den Falcao, ne de Okan'dan Muslera performansı bekleyemeyiz. İlk yarıda tek bir ekstra Galatasaraylı performansı bu devrede maçı konuk ekip lehine kolaylıkla çevirebilirdi. Misal; Emin ilk 11 başlasa ve o Seri'nin yanında Ömer'in yerine Lemina başlasa -bence- çok daha iyi olurdu. Okan Buruk'un 45'te gelen Demba Ba hamlesi ibreyi Başakşehir tarafına döndürdü. Sonra Alexiç'in golü, sonra Lemina'nın sakatlığı ve tam "sezon bitti" derken gelen Emre Akbaba golü.
ERMAN TOROĞLU - BÜYÜK TAKIM BÖYLE OLUR
Galatasaray Trabzonspor'u yenerse, 55 olacak ama yine de 3 puan fark var. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için işi çok zor. Galatasaray'ın yenmesi lazımdı, yenseydi yukarıyı çok zorlayacaktı. Galatasaraylı oyunculara soruyorum, siz daha önce neredeydiniz? Çok enteresan bir maç oldu.