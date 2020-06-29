Sivasspor’dan hakem tepkisi!
Sivasspor’un İdari Menajeri Kerem Atılmaz, hakemlere verdiği kararlardan dolayı tepki gösterdi. Atılmaz, “Hadi hakem faulü göremedi, kamera başındaki VAR hakemi nasıl göremez? Her hafta bir takımın canı yanıyor. Takımların, kişilerin kaderleriyle oynamayın” ifadelerini kullandı.
Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor, ligin 29. haftasında sahasında Kayserispor'a 2-0 mağlup olmuştu. Maçın ardından kırmızı-beyazlı taraftarlar skora ve oynanan futbola büyük tepki gösterirken, Sivasspor cephesinden bir açıklama geldi.
Kırmızı-beyazlı kulübün idari menajeri Kerem Atılmaz, sosyal medya hesabından futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın maçta ayağına basıldığı fotoğrafı paylaşarak, "435 gündür iç sahada mağlup olmamıştık. Sivasspor olarak Anadolu'yu temsilen zirveyi zorluyoruz. Dünkü maçta direkten dönen topumuzda oldu, penaltıda kaçırdık, hakem hataları da oldu. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Ama şu fotoğraf yediğimiz golden önceki pozisyona ait. Hadi hakem faulü göremedi, kamera başındaki VAR hakemi nasıl göremez? Her hafta bir takımın canı yanıyor. Takımların, kişilerin kaderleriyle oynamayın" notunu düştü.
- 29.06.2020
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