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30 Haziran 2020, Salı
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’dan tepki

Sivasspor’dan tepki

'ye yenilerek zirve yarışında yara alan , hakemlere tepki gösterdi. , 'ın ayağına basıldığı fotoğrafı paylaştı.

'ye yenilerek zirve yarışında yara alan , hakemlere tepki gösterdi. , 'ın ayağına basıldığı fotoğrafı paylaşarak, "Hadi hakem faulü göremedi, VAR hakemi nasıl göremez? Her hafta bir takımın canı yanıyor. Takımların, kişilerin kaderleriyle oynamayın" dedi.
  1. 30.6.2020
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