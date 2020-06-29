Fenerbahçe'de 3.4 milyon Euro'luk problem! Zanka...
Fenerbahçe'de 3.4 milyon Euro'luk problem baş gösterdi... Sarı-lacivertli kulübün sezon başında Alman ekibi Düsseldorf'a kiraladığı Zanka, takımının küme düşmesinin ardından Fenerbahçe'ye geri dönüyor. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar Düsseldorf'a kiraladığı Zanka ise sarı-lacivertlilere geri dönecek. Küme düşen Alman ekibinde düşünülmeyen Zanka'nın iki yıl daha Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.
Takvim'de yer alan habere göre yıllık 1.7 milyon Euro alan ve iki senelik maliyeti 3.4 milyon Euro'yu bulan Danimarkalı stoperi önümüzdeki sezon kadro planlamasında yer almıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Zanka'yı takımdan göndererek maaş yükünden kurtulmak istiyor.
Fenerbahçe, 2019 yılında Huddersfield'dan kadrosuna kattığı Danimarkalı Zanka'nın bonservisine 2 milyon Euro ödemişti. Sarı-lacivertli formayla 19 maça çıkan 30 yaşındaki deneyimli stoper, 3 gole imzasını attı.
- 29.06.2020
- Güncelleme: 29.06.2020 09:26
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de 3.4 milyon Euro'luk problem! Zanka... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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