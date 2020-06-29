Fenerbahçe'de 3.4 milyon Euro'luk problem! Zanka... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'de 3.4 milyon Euro'luk problem!

'de 3.4 milyon Euro'luk problem! ...

Fenerbahçe'de 3.4 milyon Euro'luk problem! Zanka...

'de 3.4 milyon Euro'luk problem baş gösterdi... Sarı-lacivertli kulübün sezon başında Alman ekibi Düsseldorf'a kiraladığı , takımının küme düşmesinin ardından Fenerbahçe'ye geri dönüyor. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

'nin sezon sonuna kadar Düsseldorf'a kiraladığı ise sarı-lacivertlilere geri dönecek. Küme düşen Alman ekibinde düşünülmeyen Zanka'nın iki yıl daha Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.

Takvim'de yer alan habere göre yıllık 1.7 milyon Euro alan ve iki senelik maliyeti 3.4 milyon Euro'yu bulan Danimarkalı stoperi önümüzdeki sezon kadro planlamasında yer almıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Zanka'yı takımdan göndererek maaş yükünden kurtulmak istiyor.

Fenerbahçe, 2019 yılında Huddersfield'dan kadrosuna kattığı Danimarkalı Zanka'nın bonservisine 2 milyon Euro ödemişti. Sarı-lacivertli formayla 19 maça çıkan 30 yaşındaki deneyimli stoper, 3 gole imzasını attı.

  1. 29.06.2020
  2. Güncelleme: 29.06.2020 09:26
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de 3.4 milyon Euro'luk problem! Zanka... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA