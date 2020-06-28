Fenerbahçe'ye Pellegrini'de rakip çıktı!
Gelecek sezon için antrenör arayışına devam eden Fenerbahçe, gündemine Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini'yi almıştı. Sarı-lacivertlilere rakip çıktı. İspanyol temsilcisi Betis de deneyimli hoca için devreye girdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Manuel Pellegrini'ydi... Sarı-lacivertli yönetim tecrübeli antrenörle daha önce birçok kez telekonferans yöntemiyle görüşmüştü.
Portekiz basınından A Bola, Fenerbahçe'ye bu transferde rakip çıktığını yazdı. İspanyol ekibi Real Betis'in de deneyimli çalıştırıcı ile ilgilendiği duyuruldu. Öte yandan Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
Pandemi nedeniyle İstanbul'a görüşmeye gitmek için uygun zaman değildi. Ancak Pellegrini, Fenerbahçe'nin harika ve tarihi olan bir kulüp olduğunu düşünüyor.
MANUEL PELLEGRINI KİMDİR?
16 Eylül 1953 yılında Şili'de dünyaya gelen Manuel Pellegrini, parlak bir futbolculuk kariyeri geçirmedi. Deneyimli antrenör, sadece ülkesinin sınırları içerisinde futbol oynadı ve kariyerini Universidad de Chile'de sonlandırdı. Antrenörlüğü de yine aynı takımda teknik direktör olarak başlayan Şilili teknik adam, daha sonra San Lorenzo, River Plate, Villarreal, Real Madrid, Malaga, Manchester City ve West Ham United gibi üst düzey takımlarda görev aldı.
- 28.06.2020
- Güncelleme: 28.06.2020 13:43
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