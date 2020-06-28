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28 Haziran 2020, Pazar
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'de kendini aşıyor!

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi kendini aşıyor!

'in 29. haftasında , 'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada takımı adına açılış golünü kaydeden Kosovalı forvet , kariyer rekorunu kırmaya bir adım daha yaklaştı.

'in 29. haftasında ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekip, 2-1'den geriye düştüğdönereü maçı 3-2 kazandı.

Sarı Kanarya'da takımının ilk sayısını kaydeden Kosovalı golcü 'nin performansı ise göz doldurdu.

KARİYER REKORUNA GÖZ DİKTİ

26 yaşındaki forvet, attığı gol sonrası kariyer rekorunu kırmaya bir adım daha yaklaştı. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 15 gol kaydeden Vedat Muriqi, 3 gol daha atması durumunda 'daki 17 gollük rekorunu egale edecek.

  1. 28.06.2020
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