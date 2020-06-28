Fenerbahçe'de Vedat Muriqi kendini aşıyor!

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekip, 2-1'den geriye düştüğdönereü maçı 3-2 kazandı.

Sarı Kanarya'da takımının ilk sayısını kaydeden Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin performansı ise göz doldurdu.

KARİYER REKORUNA GÖZ DİKTİ

26 yaşındaki forvet, attığı gol sonrası kariyer rekorunu kırmaya bir adım daha yaklaştı. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 15 gol kaydeden Vedat Muriqi, 3 gol daha atması durumunda Çaykur Rizespor'daki 17 gollük rekorunu egale edecek.