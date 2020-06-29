Mutlu son yakın! Kenan Karaman geliyor

Fenerbahçe'den Kenan Karaman hamlesi… Kenan'ın takımı Düsseldorf, Bundesliga'da küme düşerken, oyuncunun sözleşmesinde yer alan "Takım küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi Sarı-Lacivertliler'i harekete geçirdi.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe kısa süre içinde Kenan için teklif yapacak.



FENER ELİNİ ÇABUK TUTUYOR

Sevilla ile de adı anılan 26 yaşındaki forvet için Fenerbahçe elini çabuk tutmayı planlıyor. Kenan transferinin 2 milyon Euro'luk çıkış bedelinin yatırılarak bitirilmesi hedefleniyor.



2. LİG'DE OYNAMAK İSTEMİYOR

Kenan'ın kariyerine 2. Lig'de devam etmek istemediği ve Düsseldorf'dan ayrılmak istediği biliniyor. Milli futbolcu bu yüzden kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak bakıyor.



Düsseldorf'tan Kenan'ı isteyen F.Bahçe, aynı takımdan Kaan Ayhan için de nabız yoklayacak.