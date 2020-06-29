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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Mutlu son yakın! geliyor

Mutlu son yakın! Kenan Karaman geliyor

'nin listesinde yer alan milli futbolcu 'ın takımı Bundesliga'ya veda etti. Kanarya, sözleşmesinde, "Takımı küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi olan Kenan için Düsseldorf'a resmi teklif yapacak. İşte detaylar...

'den hamlesi… Kenan'ın takımı Düsseldorf, Bundesliga'da küme düşerken, oyuncunun sözleşmesinde yer alan "Takım küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi Sarı-Lacivertliler'i harekete geçirdi.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe kısa süre içinde Kenan için teklif yapacak.

FENER ELİNİ ÇABUK TUTUYOR
Sevilla ile de adı anılan 26 yaşındaki forvet için Fenerbahçe elini çabuk tutmayı planlıyor. Kenan transferinin 2 milyon Euro'luk çıkış bedelinin yatırılarak bitirilmesi hedefleniyor.

2. LİG'DE OYNAMAK İSTEMİYOR
Kenan'ın kariyerine 2. Lig'de devam etmek istemediği ve Düsseldorf'dan ayrılmak istediği biliniyor. Milli futbolcu bu yüzden kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak bakıyor.

Düsseldorf'tan Kenan'ı isteyen F.Bahçe, aynı takımdan için de nabız yoklayacak.

  1. 29.06.2020
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