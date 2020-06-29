Ozan kaptan!
Yeni Malatya maçının son anlarında attığı 2 golle, giden maçı çevirmeyi başardı. Maç sonunda “Gemiyi limana yanaştıracağız” diyen Ozan Tufan, bu sezon takımına 5 gol, 5 asistlik katkı yaptı.
Yenı Malatyaspor karşısında 89. Dakikada 2-1 geriye düşen Fenerbahçe mucizevi bir galibiyete imza atarken başrolde Ozan Tufan vardı. Fenerbahçe'de uzun yıllar istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen oyuncu, bu sezon Özellikle hücumda gösterdiği etkileyici performans ile takımın değişmezleri arasına adını yazdırdı. Yeni Malatya karşısında da attığı 2 golle sarı-lacivertlilere hem galibiyeti getirdi hem de büyük bir sevinç yaşanmasını sağladı. Ozan, bu sezon ligde 5 gol atarken, arkadaşlarına da 5 gol pası vererek 10 gole direkt katkı sağlamayı başardı.
Fenerbahçe'nin ne şartlarda olursa olsun pes etmediğini ortaya koyduklarını ifade eden başarılı oyuncu, "İstediklerimizi sahaya yansıtamadık, son anda takımın gayretiyle maçı çevirdik" diyerek mütevazılığı da elden bırakmadı. Ozan, "Bu gemiyi limana yanaştıracağız. Yendiğimiz, geri dönüş yaptığımız için mutluyum. Performanstan dolayı ise mutsuzum. Kötü bir Fenerbahçe vardı sahada" diye konuştu. Emre Belözoğlu'nun ağlamasıyla ilgili de, "2-1 olduktan sonra Emre ağabey sinirlendi doğal olarak. Sinirlerini hakim olamadı ve 3-2 olunca ağladı" dedi.
UTANÇ VERİCİ OLURDU
Ozan Tufan, attığı gollerle F.Bahçe'ye 2.7 milyon TL galibiyet primi kazandırmasıyla ilgili, "Paradan ziyade bizim için geri dönüş önemliydi. 10 kişi kalan rakibe karşı eğer bunu yapamasaydık utanç verici bir gün olurdu. Bunu Konya'da yaşadık" dedi.
- 29.6.2020
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