Erman Toroğlu: Emre Belözoğlu bir maçla bütün geçmişini temizleyecekti
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçında Emre Belözoğlu ve Gökhan Töre arasında yaşanan ve Malatyasporlu futbolcunun kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Toroğlu, "Emre, hakeme gidip, "o bana bir şey yapmadı, kartlık pozisyon değil" dese, hakem göz önüne alırdı. Emre Türk futbolunda bütün yaptıklarının hepsini silerdi. Dünkü maçı alsan ne olur almasan ne olur. Bütün geçmişini bir maçla temizleyecekti." dedi.
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