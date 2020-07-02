Fenerbahçe Jadsom için transfer teklifi yaptı mı? Cruzeiro başkanından resmi açıklama | Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe süper yetenek için teklif yaptı mı? Resmi açıklama...

için teklifi yaptı mı? Cruzeiro başkanından resmi açıklama

Fenerbahçe Jadsom için transfer teklifi yaptı mı? Cruzeiro başkanından resmi açıklama

Kısa süre önce Fenerabahçe'nin hedefleri arasında yer aldığı belirtilen için Brezilya kulübünden resmi açıklama geldi. Cruzeiro Başkanı Jose Dalai Rocha, yaptığı açıklamada transfer operasyonuna ilişkin konuştu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin hedefleri arasında yer aldığı belirtilen 19 yaşındaki ile ilgili Cruzeiro kulübü başkanı José Dalai Rocha konuştu.

Blogs.ne adlı internet sitesinde konu ilgili yer alan haber okuyuculara aktarılırken, Fenerbahçe'nin oyuncu için kulübe teklif yapması beklenildiğini ve sarı lacivertlilerin oyuncuya dair ilgisinin olduğu ifade edildi.

Cruzeiro başkanı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bu şekilde söylentiler var ancak bize gelen bir resmi teklif henüz yok. Cruzeiro, gelecek vadeden isimlerle beraber ve onları transfer panceresine sokan bir kulüp. Menajerler gayri resmi olarak görüşmeler yapıyor olabilir ancak bize henüz bir resmi teklif gelmedi." dedi.

TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEKLER
Başkan, oyuncu için gelecek teklife sıcak bakerken, "Müzakerelere gelince, eğer resmi teklif gelirse bunu değerlendireceğiz. Taraftarlarımız, Cruzeiro'nun ihtiyacı olan şeyi biliyorlar. Satmamız gerekirse satarız ancak bir resmi teklif gelmeli ve bu henüz gerçekleşmedi." dedi.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu Jadsom, bu sezon 1 müsabakada yer aldı ve 30 dakika sahada kaldı.

  1. 02.07.2020
  2. Güncelleme: 02.07.2020 14:21
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Jadsom için transfer teklifi yaptı mı? Cruzeiro başkanından resmi açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA