Fenerbahçe Jadsom için transfer teklifi yaptı mı? Cruzeiro başkanından resmi açıklama

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer aldığı belirtilen 19 yaşındaki Jadsom ile ilgili Cruzeiro kulübü başkanı José Dalai Rocha konuştu.

Blogs.ne adlı internet sitesinde konu ilgili yer alan haber okuyuculara aktarılırken, Fenerbahçe'nin oyuncu için kulübe teklif yapması beklenildiğini ve sarı lacivertlilerin oyuncuya dair ilgisinin olduğu ifade edildi.

Cruzeiro başkanı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bu şekilde söylentiler var ancak bize gelen bir resmi teklif henüz yok. Cruzeiro, gelecek vadeden isimlerle beraber ve onları transfer panceresine sokan bir kulüp. Menajerler gayri resmi olarak görüşmeler yapıyor olabilir ancak bize henüz bir resmi teklif gelmedi." dedi.

TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEKLER

Başkan, oyuncu için gelecek teklife sıcak bakerken, "Müzakerelere gelince, eğer resmi teklif gelirse bunu değerlendireceğiz. Taraftarlarımız, Cruzeiro'nun ihtiyacı olan şeyi biliyorlar. Satmamız gerekirse satarız ancak bir resmi teklif gelmeli ve bu henüz gerçekleşmedi." dedi.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu Jadsom, bu sezon 1 müsabakada yer aldı ve 30 dakika sahada kaldı.