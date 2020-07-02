Haberler Galeri Fenerbahçe'de yerden yere vurulmuştu! Sivasspor'dan sürpriz transfer atağı

Fenerbahçe'de yerden yere vurulmuştu! Sivasspor'dan sürpriz transfer atağı

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler bir yandan gelecek sezonun kadro yapılandırmasını planlarken, diğer yandan da Süper Lig'de 34. hafta itibariyla Avrupa kupalarına kalmaya hak kazanmak istiyor. Bununla beraber, transfer sezonunda da sürprizler yaşanacak gibi... Aktarılanlara göre sarı lacivertlilerde yerden yere vurulan o isme Sivasspor talip oldu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

2 Temmuz 2020 Perşembe 13:14 Güncelleme: 02.07.2020 13:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





