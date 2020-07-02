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Fenerbahçe'de yerden yere vurulmuştu! Sivasspor'dan sürpriz transfer atağı
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler bir yandan gelecek sezonun kadro yapılandırmasını planlarken, diğer yandan da Süper Lig'de 34. hafta itibariyla Avrupa kupalarına kalmaya hak kazanmak istiyor. Bununla beraber, transfer sezonunda da sürprizler yaşanacak gibi... Aktarılanlara göre sarı lacivertlilerde yerden yere vurulan o isme Sivasspor talip oldu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
2 Temmuz 2020 Perşembe 13:14
Güncelleme: 02.07.2020 13:22
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Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle Süper Lig, uzun süre ertelenmiş ve yaklaşık 3 aylık aranın ardından yeniden başlamıştı.
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Tüm dünyada kulüpler, virüs nedeniyle yaşadığı mali problemleri minimuma indirmek isterken, bu bağlamda ucuz ve kaliteli isimleri kadrosuna katmak istiyor.
Süper Lig dahil olmak üzere tüm kulüpler, sürpriz isimlere yöneliyor...
Cezayir basını, konu ile ilgili yaptığı haberde Sivasspor'un, Fenerbahçe'de yerden yere vurulan ve sarı lacivertlilerden ayrılmasının ardından yeniden yükselişe geçen o isim için devreye girdiğini yazdı.
Buna göre bir dönem Fenerbahçe'de forma Islam Slimani'ye Sivasspor talip oldu.