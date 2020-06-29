Emre Bol: Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye yaptığı hainliktir
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Süper Lig'in gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bol, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Max Kruse ile ilgili "Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye yaptığı hainliktir." dedi.
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