Fenerbahçe'nin 1 numarası Eduardo resmi imzayı attı! Sezon sonuna kadar...

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için transfer hedefleri arasında yer aldığı belirtilen Carlos Eduardo'dan kötü haber geldi.

Buna göre Eduardo'nun kulübü Al Hilal, oyuncu ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

30 yaşındaki Brezilyalı yıldızla sezon sonuna kadar anlaşıldığı aktarılırken, Mart ayından bu yana corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle askıya alınan Suudi Ligi'nin, Eylül ayında sona ereceği belirtiliyor. Eduardo'nun, Eylül ayından itibaren serbest oyuncu statüsünde olacağı ifade ediliyor.

Carlos Eduardo, bu sezon toplamda 25 maça çıkarken 14 gol kaydetmiş ve 1 asist üretmişti.