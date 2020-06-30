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30 Haziran 2020, Salı
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'nin 1 numarası Eduardo resmi imzayı attı! Sezon sonuna kadar...

Fenerbahçe'nin 1 numarası Eduardo resmi imzayı attı! Sezon sonuna kadar...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin transfer adayları arasında bulunan , resmi sözleşmeye imzayı attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin gelecek sezon için transfer hedefleri arasında yer aldığı belirtilen 'dan kötü haber geldi.

Buna göre Eduardo'nun kulübü Al Hilal, oyuncu ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

30 yaşındaki Brezilyalı yıldızla sezon sonuna kadar anlaşıldığı aktarılırken, Mart ayından bu yana corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle askıya alınan Suudi Ligi'nin, Eylül ayında sona ereceği belirtiliyor. Eduardo'nun, Eylül ayından itibaren serbest oyuncu statüsünde olacağı ifade ediliyor.

Carlos Eduardo, bu sezon toplamda 25 maça çıkarken 14 gol kaydetmiş ve 1 asist üretmişti.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 30.06.2020 12:36
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