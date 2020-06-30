Fenerbahçe'nin 1 numarası Eduardo resmi imzayı attı! Sezon sonuna kadar...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin transfer adayları arasında bulunan Carlos Eduardo, resmi sözleşmeye imzayı attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin gelecek sezon için transfer hedefleri arasında yer aldığı belirtilen Carlos Eduardo'dan kötü haber geldi.
Buna göre Eduardo'nun kulübü Al Hilal, oyuncu ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
30 yaşındaki Brezilyalı yıldızla sezon sonuna kadar anlaşıldığı aktarılırken, Mart ayından bu yana corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle askıya alınan Suudi Ligi'nin, Eylül ayında sona ereceği belirtiliyor. Eduardo'nun, Eylül ayından itibaren serbest oyuncu statüsünde olacağı ifade ediliyor.
Carlos Eduardo, bu sezon toplamda 25 maça çıkarken 14 gol kaydetmiş ve 1 asist üretmişti.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 30.06.2020 12:36
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin 1 numarası Eduardo resmi imzayı attı! Sezon sonuna kadar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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