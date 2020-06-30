Omar Imeri Fenerbahçe'yi istiyor!
Makedonya'nın Shkendija Tetovo takımında forma giyen 21 yaşındaki Omar Imeri, Fenerbahçe'de forma giyebileceğinin sinyallerini verdi.
Takvim'in haberine göre, transferi hakkında açıklamalarda bulunan Omar Imeri, Türkiye'den teklifler aldığını belirtti. Omar, "Fenerbahçe'de oynamayı kim istemez. Türkiye'den teklifler alıyorum" dedi.
21 yaşındaki Omar Imeri bu sezon takımına 5 gol 2 asistlik katkı sağlayarak Fenerbahçe scout ekibinin dikkatini üzerine çekmişti.
- 30.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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