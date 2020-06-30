Omar Imeri Fenerbahçe'yi istiyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Genç isimden transfer itirafı! "Fenerbahçe'de oynamayı kim istemez"

'yi istiyor!

Omar Imeri Fenerbahçe'yi istiyor!

Makedonya'nın takımında forma giyen 21 yaşındaki , 'de forma giyebileceğinin sinyallerini verdi.

Makedon kulübü 'da forma giyen , iddiaları ile ilgili konuştu.

Takvim'in haberine göre, transferi hakkında açıklamalarda bulunan Omar Imeri, Türkiye'den teklifler aldığını belirtti. Omar, "Fenerbahçe'de oynamayı kim istemez. Türkiye'den teklifler alıyorum" dedi.

21 yaşındaki Omar Imeri bu sezon takımına 5 gol 2 asistlik katkı sağlayarak Fenerbahçe scout ekibinin dikkatini üzerine çekmişti.
  1. 30.06.2020
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