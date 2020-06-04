Moldovan'dan Puscas ve transfer sözleri! "Fenerbahçe taraftarı onu çok sevecek"
Fenerbahçe'de 1998-2000 yılları arasında 2 sezon forma giyen eski Rumen futbolcu Viorel Moldovan, sarı-lacivertlilerin transfer gündemindeki vatandaşı George Puscas'a transfer tavsiyesinde bulundu. Fenerbahçe'den övgüyle bahseden Moldovan, "Onun Fenerbahçe'ye gitmesini isterim. Onun ne kadar güçlü ve agresif olduğunu gördüklerinde, Fenerbahçe taraftarı da onu sevecektir" dedi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Viorel Moldovan, adı son dönemde sarı-lacivertli kulüple anılan vatandaşı George Puscas'a transfer tavsiyesi verdi.
İngiliz ekibi Reading'de forma giyen Rumen golcünün Fenerbahçe'ye gitmesinin kariyeri açısından iyi olacağını belirten Moldovan, "Onun Fenerbahçe'ye gitmesini isterim. Fenerbahçe harika bir takım, harika taraftarları var ve o da taraftarlarla oynamayı seven bir oyuncu. Onun ne kadar güçlü ve agresif olduğunu gördüklerinde, Fenerbahçe taraftarı da onu sevecektir" dedi.
24 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe'ye transfer olmasının Romanya Milli Takımı'nın da yararına olacağını vurgulayan eski Rumen futbolcu, "Tüm yüreğimle onun Fenerbahçe'de olmasını isterim ama son durum nedir, bilmiyorum. Onun Fenerbahçe'ye transfer olması, milli takım için de iyi olur" ifadesini kullandı.
PANCU DA FENERBAHÇE'Yİ İŞARET ETMİŞTİ
Beşiktaş'ın eski oyuncularından Pancu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Reading ile Fenerbahçe kıyaslanamaz bile. Puscas için Fenerbahçe'ye gitmek büyük bir adım olur. Süper Lig milyonlarca taraftarları olan kulüplerin olduğu ve bu kulüplerin dünya yıldızlarını transfer edebildiği bir lig" demişti.
- 04.06.2020
- Güncelleme: 04.06.2020 20:14
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Moldovan'dan Puscas ve transfer sözleri! "Fenerbahçe taraftarı onu çok sevecek" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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