George Puscas'ın kulübünden transfer açıklaması! ''Fenerbahçe...''
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe yaz transfer sezonunda hücum bölgesine takviye yapmak istiyor. Bu konuda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli takımda George Puscas ismi ön plana çıkmıştı. Oyuncunun kulübü Reading'in teknik direktörü Mark Bowen, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadıklarını açıkladı.
Reading Teknik Direktörü Mark Bowen, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu belirtilen George Puscas için açıklamalarda bulundu.
Bowen, Fenerbahçe'den bir teklif olmadığını belirtirken, "Yöneticimiz Nigel Howe ile konuştum, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif olmamış. Bizim belirlediğimiz bir fiyat da yok, şu anda bir yere gitmiyor diyebiliriz. Herhangi bir teklif yok. Genç oyuncuların burada kalması, bizim için daha mantıklı olabilir" dedi.
PANCU: "FENERBAHÇE İÇİN ÇOK İYİ OLUR"
Beşiktaş'ın eski oyuncularından Daniel Pancu, vatandaşı Puscas'ın adının Fenerbahçe ile anılmasını yorumlamış ve "Çok iyi bir transfer olur" ifadelerini kullanmıştı.
Emekli forvet Pancu açıklamasında, "Puscas, Türkiye'de oynayabilir çünkü henüz çok genç, güçlü ve önünde uzun bir gelecek var. Milli Takım'da düzenli gol atan bir oyuncu." diye konuşmuştu.
Reading'e 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 24 yaşındaki forvet, bu sezon takımı Reading ile 33 resmi maça çıktı. Puscas, bu maçlarda takımına 11 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
- 14.05.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
George Puscas'ın kulübünden transfer açıklaması! ''Fenerbahçe...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.