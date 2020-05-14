George Puscas'ın kulübünden transfer açıklaması! ''Fenerbahçe...'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
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'ın kulübünden açıklaması! ''...''

George Puscas'ın kulübünden transfer açıklaması! ''Fenerbahçe...''

ekiplerinden yaz sezonunda hücum bölgesine takviye yapmak istiyor. Bu konuda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli takımda ismi ön plana çıkmıştı. Oyuncunun kulübü Reading'in teknik direktörü , Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadıklarını açıkladı.

Reading Teknik Direktörü , 'nin listesinde olduğu belirtilen için açıklamalarda bulundu.

Bowen, Fenerbahçe'den bir teklif olmadığını belirtirken, "Yöneticimiz Nigel Howe ile konuştum, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif olmamış. Bizim belirlediğimiz bir fiyat da yok, şu anda bir yere gitmiyor diyebiliriz. Herhangi bir teklif yok. Genç oyuncuların burada kalması, bizim için daha mantıklı olabilir" dedi.

PANCU: "FENERBAHÇE İÇİN ÇOK İYİ OLUR"
'ın eski oyuncularından Daniel Pancu, vatandaşı Puscas'ın adının Fenerbahçe ile anılmasını yorumlamış ve "Çok iyi bir transfer olur" ifadelerini kullanmıştı.

Emekli forvet Pancu açıklamasında, "Puscas, 'de oynayabilir çünkü henüz çok genç, güçlü ve önünde uzun bir gelecek var. 'da düzenli gol atan bir oyuncu." diye konuşmuştu.

Reading'e 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 24 yaşındaki forvet, bu sezon takımı Reading ile 33 resmi maça çıktı. Puscas, bu maçlarda takımına 11 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

  1. 14.05.2020
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