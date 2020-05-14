Fenerbahçe'de flaş gelişme! Berke Özer Belçika'da kalıyor
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin sezon başında Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer için önemli bir haber yayınlandı. Berke Özer Fenerbahçe'ye dönecek mi? Westerlo'da mı kalacak? İşte yanıtı... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de son dakika Berke Özer haberi... Genç eldiven sezon başında Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanmıştı.
Sezonun başlamasıyla beraber yeniden Fenerbahçe'ye dönmesi beklenilen Berke için sürpriz bir gelişme yaşandı. Voetbalkrant.com adlı internet sitesi konu ile ilgili yaptığı haberde genç eldivenin Belçika'da kalacağını ifade etti.
Konu ile ilgili aktarılan haber şu şekilde;
"Westerlo, Berke Özer'in kiralanma süresinin sona ereceğinin farkında ancak genç kalecinin takımda uzun süre kalması için Fenerbahçe ile konuşuyor.
Westerlo'nun yeni Türk sahipleri, geçtiğimiz sezon Türkiye'den genç ve umut vadeden futbolcuları getirdi. Kaleci Berke Özer de bunlardan biriydi. O sadece 19 yaşında ancak Belçika'da kendine çok büyük değer kattı.
23 maçın 6'sında hiç gol yemedi. Öte yandan Berke'nin kiralık sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Gazete van Antwerpen'e göre, her iki kulüp de Berke Özer için yeni bir kiralama konusunda anlaşmaya çok yakın.
RECEP GÜL DÖNÜYOR
Öte yandan Galatasaray'dan kiralanan Recep Gül'ün de kiralık sözleşmesi neredeyse bitti. Oyuncu ikna edilemedi ve Galatasaray'a geri dönecek."
- 14.05.2020
- Güncelleme: 14.05.2020 12:27
- Corona virüsüne karşı mücadelede uzmanlardan gıda tavsiyesi! D vitamini...
- Levent Tüzemen açıkladı! Hasan Şaş'ın ayrılığının sebebi Fatih Terim mi?
- Galatasaray'a geliyor! Hem ucuz hem gol makinesi
- Galatasaray'dan o isme veto! "Falcao'dan bile pahalı"
- Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! Anlaşma sağlandı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Berke Özer Belçika'da kalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.