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14 Mayıs 2020, Perşembe
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için iddiası!

Fenerbahçe için Robin Knoche iddiası!

'e corona virüsü salgını sonrası verilen arada, hem yeni yeni hoca hem de takviye arayışlarına giren 'ye, sürpriz bir isim yazıldı. Sarı-lacivertli takımın Wolfsburg ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'ye teklif götürdüğü iddia edildi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'nin, 'den teklif aldığı iddia ediliyor. Alman basını, uzun yıllardır formasını giydiği Wolfsburg'la yeni sözleşme için masaya oturmayan 27 yaşındaki Alman stoperin kariyerine 'de devam edebileceğini belirtti.

2007 yılında Wolfsburg altyapısında giren 27 yaşındaki ve 1.90 boyundaki futbolcu, 2012'den beri de A takımın formasını giyiyor. Bu sezon toplamda 28 maça çıkan Knoche, 2 gol kaydetti. (Takvim)

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  1. 14.05.2020
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