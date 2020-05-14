Fenerbahçe için Robin Knoche iddiası!
Süper Lig'e corona virüsü salgını sonrası verilen arada, hem yeni yeni hoca hem de takviye arayışlarına giren Fenerbahçe'ye, sürpriz bir isim yazıldı. Sarı-lacivertli takımın Wolfsburg ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robin Knoche'ye teklif götürdüğü iddia edildi.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robin Knoche'nin, Fenerbahçe'den teklif aldığı iddia ediliyor. Alman basını, uzun yıllardır formasını giydiği Wolfsburg'la yeni sözleşme için masaya oturmayan 27 yaşındaki Alman stoperin kariyerine Türkiye'de devam edebileceğini belirtti.
2007 yılında Wolfsburg altyapısında giren 27 yaşındaki ve 1.90 boyundaki futbolcu, 2012'den beri de A takımın formasını giyiyor. Bu sezon toplamda 28 maça çıkan Knoche, 2 gol kaydetti. (Takvim)
- 14.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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