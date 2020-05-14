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Fenerbahçe büyük oynuyor! Transfer bedeli...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Corona virüsü pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, transferde de vites arttırdı. Brezilya medyası, Fenerbahçe ve Milan'ın savaş halinde olduğu Süper yeteneği duyururken, ilginç detaylara yer verdi. İşte o isim ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

14 Mayıs 2020 Perşembe 17:19 Güncelleme: 14.05.2020 17:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





