Fenerbahçe büyük oynuyor! Transfer bedeli...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Corona virüsü pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, transferde de vites arttırdı. Brezilya medyası, Fenerbahçe ve Milan'ın savaş halinde olduğu Süper yeteneği duyururken, ilginç detaylara yer verdi. İşte o isim ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
14 Mayıs 2020 Perşembe 17:19
Güncelleme: 14.05.2020 17:59
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor... Gelecek sezon için parolasını mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Kanarya, Türkiye'den ve dünyadan birçok yıldızla birebir temas halinde.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sportif Direktör Emre Belözoğlu koordinasyonunda hem teknik direktör hem de transfer operasyonunu yürüten sarı lacivertli kulüp, bu hususta hızlı davranarak yeni sezona iddialı girmenin planlarını yapıyor.
Önceliği teknik direktör konusuna veren Fenerbahçe, Bjelica, Erol bulut, Abdullah Avcı, Pellegrini ve diğer isimler için değerlendirmelerine devam ediyor.
GİZLİ OPERASYON ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Fenerbahçe'nin, Brezilya'daki scout analizlerinde, üzerine düştüğü isim de belli oldu.
Br.bolavip.com adlı internet sitesi, Milan ve Fenerbahçe'nin, Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen Caio Roque için temasta olduğunu okuyucularına aktardı.