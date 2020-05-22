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22 Mayıs 2020, Cuma
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Ne bu halin ?

Ne bu halin Ozan Tufan?

Covid-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından yeniden çalışmalara başlayan 'de dünün en çok tartışılan konusu 'ın kiloları oldu.

Covid-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından yeniden çalışmalara başlayan 'de dünün en çok tartışılan konusu 'ın kiloları oldu. 'dan fit dönen ve bu sezon takımın en iyi isimlerinden biri olan Ozan Tufan'ın yeniden kilo aldığı gözlerden kaçmadı. Taraftarlar, 25 yaşındaki oyuncunun bu halini eleştirdi. Sosyal medyada Ozan'ın son halini eleştiren taraftarlar, "Ne güzel kilo vermiştin, Kendine yazık etmişsin", "Karantinada hamur işini fazla kaçırdın galiba", "Yemiş-içmiş, bilgisayar oyunu oynamış, yatmış herhalde" yorumlarını yaptı.
  1. 22.5.2020
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