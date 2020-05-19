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19 Mayıs 2020, Salı
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ABD’de sosyal yardım

ABD’de sosyal yardım

Washington Fenerbahçeliler Derneği, corona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçiren evsizlere sıcak yemek ikramında bulundu.

Franklin Meydanı'nda yapılan etkinliğe ve Fenerbahçe formalarıyla çok sayıda kişi katıldı. Dernek üyeleri yaklaşık 200 evsize sıcak yemek dağıttı. Dernek üyeleri 'Biz dünyaya yeteriz çünkü Fenerbahçeliyiz' yazılı pankart açtı.

  1. 19.5.2020
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