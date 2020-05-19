ABD’de sosyal yardım

Franklin Meydanı'nda yapılan etkinliğe Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe formalarıyla çok sayıda kişi katıldı. Dernek üyeleri yaklaşık 200 evsize sıcak yemek dağıttı. Dernek üyeleri 'Biz dünyaya yeteriz çünkü Fenerbahçeliyiz' yazılı pankart açtı.