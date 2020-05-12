Devleri solladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Devleri solladı

Devleri solladı

Devleri solladı

'nın düzenlediği en güzel amblemli kulüp yarışması sonuçlandı.

'nın düzenlediği en güzel amblemli kulüp yarışması sonuçlandı. 14 milyon oyun kullanıldığı ankette Fas ekibi Casablanca ilk sırayı aldı, F.Bahçe 5.'liği elde etti. ile ilk 5'e giremezken, 10, G.Saray ise 14.'lükte kaldı.
  1. 12.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Devleri solladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA