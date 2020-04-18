Yok böyle şanssızlık! Falette Fenerbahçe'den sonra...
Fenerbaçe'de son dakika Simon Falette gelişmesi... Ara transfer döneminde Alman ekibi Frankfut'tan ayrılarak sarı lacivertlilere imza atan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı. İşte Simon Falette'nin Fenerbahçe kariyeri ve yaşananlar...
Fenerbahçe'nin devre arasında büyük zorluklarla transfer ettiği Simon Falette'nin yakasını şanssızlıklar bırakmadı.
Önce harcama limiti nedeniyle durumu 1 ay muallakta kaldı. Comolli istifasına neden olarak onu gösterdi. Ersun Yanal 4 hafta kulübeye mahkum etti. Antalya'da mecburen oynatılırken, şansı iyi değerlendirse de Trabzon'la kupada oynanan maçta sakatlandı.
Hürriyet'in haberine göre, 3 maç kaçırırken lige verilen arayla da formasına doyamadan eve kapandı. Sadık'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılmasından sonra stoperde tek isim olarak kalmasına rağmen lige verilen koronavirüs arası Gineli oyuncunun kendini kanıtlamak için, her şeye sıfırdan başlamasına sebep oldu.
Eintracht Frankfurt'ta da şanssız bir dönem geçirip, sadece 1 maç oynadıktan sonra devre arasında Fenerbahçe'ye gelen Simon Falette, İstanbul'da aradığı ortamı bulmasına rağmen şanssızlık engelini bir türlü aşamadı.
Takımdaki herkesle uyum içinde olan, Fransızca ve Almanca bilen oyuncularla sıkı dostluklar kuran Falette, İstanbul'u ve Fenerbahçe'yi çok sevmesine karşın takımda kalabilmesi mucizelere bağlı görünüyor.
- 18.04.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yok böyle şanssızlık! Falette Fenerbahçe'den sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.