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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Yok böyle şanssızlık! Falette 'den sonra...

Yok böyle şanssızlık! Falette Fenerbahçe'den sonra...

Fenerbaçe'de son dakika gelişmesi... Ara döneminde Alman ekibi Frankfut'tan ayrılarak sarı lacivertlilere imza atan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı. İşte Simon Falette'nin kariyeri ve yaşananlar...

'nin devre arasında büyük zorluklarla ettiği 'nin yakasını şanssızlıklar bırakmadı.

Önce harcama limiti nedeniyle durumu 1 ay muallakta kaldı. Comolli istifasına neden olarak onu gösterdi. Ersun Yanal 4 hafta kulübeye mahkum etti. Antalya'da mecburen oynatılırken, şansı iyi değerlendirse de Trabzon'la kupada oynanan maçta sakatlandı.

Hürriyet'in haberine göre, 3 maç kaçırırken lige verilen arayla da formasına doyamadan eve kapandı. Sadık'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılmasından sonra stoperde tek isim olarak kalmasına rağmen lige verilen koronavirüs arası Gineli oyuncunun kendini kanıtlamak için, her şeye sıfırdan başlamasına sebep oldu.

Eintracht Frankfurt'ta da şanssız bir dönem geçirip, sadece 1 maç oynadıktan sonra devre arasında Fenerbahçe'ye gelen Simon Falette, İstanbul'da aradığı ortamı bulmasına rağmen şanssızlık engelini bir türlü aşamadı.

Takımdaki herkesle uyum içinde olan, Fransızca ve Almanca bilen oyuncularla sıkı dostluklar kuran Falette, İstanbul'u ve Fenerbahçe'yi çok sevmesine karşın takımda kalabilmesi mucizelere bağlı görünüyor.

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  1. 18.04.2020
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