Ucuz etin yahnisi olmadı! Karavana Fenerbahçe

Fenerbahçe'de son yıllarda alınan başarısız sonuçların en büyük nedeni transfer politikası olarak öne çıkmıştı. Sarı-lacivertliler, bonservisini almadığı futbolcularla bir türlü başarıya ulaşamadı. Kiralık olarak gelen Yobo ve Lens'in 'idare ettiği' listenin geri kalanı tam bir hayal kırıklığı yaşattı. İşte Fenerbahçe'de yokları oynayan kiralık isimler...
17 Nisan 2020 Cuma 20:32
Güncelleme: 17.04.2020 20:43
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Fenerbahçe'de son yıllarda alanın başarısız sonuçların başında transfer politası öne çıkıyor.
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Sarı-lacivertliler kadrosunu güçlendirmek adına büyük mali yüklerin altına giren kulüpler başında geliyor. Ancak Kanarya bu harcamaların karşılığını son yıllarda alamıyor.
Fenerbahçe, özellikle bonservis için parası çıkışmadığında kiralık olarak kadrosuna kattığı isimlerde büyük hayal kırıklığı yaşıyor.
Son döneme bakıldığında kiralık olarak gelip de olumlu işler yapanlar Joseph Yobo ile Jeremain Lens olarak görülüyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; iki sezon üst üste kiralanıp daha sonra bonservisi alınan Yobo ile sarı-lacivertlilerle bir sezon geçiren Lens'i kıymetli kılan, çok üstün performansları değil, diğer kiralıkların berbat form düzeyleri.