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Fenerbahçe'nin yıldızı indirimi kabul etmedi ayrılmak istiyor
Fenerbahçe'nin yıldızı indirimi kabul etmedi ayrılmak istiyor
Fenerbahçe corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'in ara vermesiyle beraber yaşanan mali tabloyu masaya yatırdı. Kurmaylar, herhangi bir geliri olmayan kulüpte, personel kesintisine gitmeye karar vermişti. Bu bağlamda Fenerbahçe, futbolcuların maaşlarında indirime gidecek. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe büyük bir şok yaşadı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcunun maaş indirimini kabul etmeyip takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.
17 Nisan 2020 Cuma 18:35
Güncelleme: 17.04.2020 18:36
Corona virüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik durgunluk karşısında kulübü korumak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, harıl harıl yol haritasını belirlemeye çalışıyor.
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Yönetim kurulu üyeleri Semih Özsoy ve Selahattin Baki ile toplantılar yapan başkan Ali Koç, çözüm önerileri üzerinde görüş alış verişinde bulunuyor.
Başkan Koç ve kurmaylarının, İtalya 1. Ligi kulüplerinin yaptığı gibi futbolcuların ücretlerinde indirim yapma konusunda görüş birliğine vardığı ve önümüzdeki hafta bunun için harekete geçileceği bildirildi.
Fenerbahçe yönetimi, futbolun yanı sıra, basketbol ve voleybol şubelerinde yüksek ücretler alan oyuncuların menajerleriyle de ücret indirimini görüşecek.
BREZİLYALILAR BİRLİK OLDU
Türkiye'de forma giyen Brezilyalı oyuncular maaş indirimi konusunda tek ses olmak üzere harekete geçti… Fenerbahçe'den Luiz Gustavo ve Jailson da bu gruba dahil edildi.