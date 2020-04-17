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Fenerbahçe'nin yıldızı indirimi kabul etmedi ayrılmak istiyor

Fenerbahçe corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'in ara vermesiyle beraber yaşanan mali tabloyu masaya yatırdı. Kurmaylar, herhangi bir geliri olmayan kulüpte, personel kesintisine gitmeye karar vermişti. Bu bağlamda Fenerbahçe, futbolcuların maaşlarında indirime gidecek. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe büyük bir şok yaşadı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcunun maaş indirimini kabul etmeyip takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

17 Nisan 2020 Cuma 18:35 Güncelleme: 17.04.2020 18:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





