Fenerbahçe'de teknik direktör adayları artıyor! Resmen...
Fenerbahçe'de yaşanan Ersun Yanal ayrılığı sonrası, teknik direktörlük koltuğu sahibini arıyor. Sarı-lacivertliler için şu ana kadar birçok isim anılsa da yönetimden somut bir hamle gelmiş değil... Öte yandan Fenerbahçe için adı daha önce de anılmış bir çalıştırıcı hakkında İtalyan basınından flaş bir haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Lige iyi bir başlangıç yapmasına rağmen özellikle ikinci yarıda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de, Kadıköy'deki Galatasaray'a karşı 20 yıllık galibiyet serisinin de sona ermesinin ardından tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal ile yollar ayrılmıştı...
Bu ayrılığın ardından sarı-lacivertliler için birçok teknik direktör adayı gündeme gelirken Blanc, Di Francesco, Blanc, Wilmots'ın gibi isimler sonrası daha önce Milan, Sampdoria, Empoli gibi ekipleri çalıştırmış Marco Giampaolo'da Fenerbahçe için adı anılan isimler arasına girmişti.
Yaşanan bu gelişmeyi doğrular nitelikte bir haber de İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden olan TuttoSport'tan geldi. Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'nin Marco Giampaolo ile yakından ilgilendiğini yazan gazete, Ali Koç'un bu ismi özellikle istediğini de ekledi.
MARCO GIAMPAOLO KİMDİR?
52 yaşındaki teknik adam 2 Ağustos 1967 yılında İsviçre'nin Bellinzona kendtinde dünyaya geldi. Ancak İtalyan uyruğu bulunuyor. Futbolculuk olarak başarılı bir geçmişe sahip olmayan Giampaolo, 1990 yılından 97'ye kadar İtalya'nın çeşitli alt liglerinde top oynadı. Aktif futbolculuk kariyerini 1997 sonunda bitiren Giampaolo, 2000 tarihinde Pescara'da Scout olarak göreve başladı. İtalyan kulübünde kendisini benimseten tecrübeli futbol adamı, burada bir sene sonra antrenörlüğe geçiş yaptı.
Sonrasında ise deneyim kazanmak için Giulianova ve Treviso'da görev aldı. İlk teknik adamlık deneyimini Ascoli'de 2004-2005 yılında tattı. İtalya'da sırası ile Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese, Empoli, Sampdoria ve Milan'ı çalıştırdı. Bu sezon başında Sampdoria'dan Milan'a iddialı şekilde gelen İtalyan hoca 7 maçta sadece 3 galibiyet alınca gönderilmişti.
- 17.04.2020
- Güncelleme: 17.04.2020 15:58
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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