Fenerbahçe'de sıcak saatler! 20 isim...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı iyi bir şekilde değerlendirmek isteyen Fenerbahçe özellikle ligin ikinci yarısında yaşadığı kayıplarla kabu gibi haftalar geçirdi... Önümüzdeki sezon için gerek yapacağı transferlerle gerekse Ersun Yanal'dan boşalan koltuğu tecrübeli bir isimle doldurmak isteyen yönetim, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...
14 Nisan 2020 Salı 14:28
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek isteyen kulüplerden Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor.
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Süper Lig'de oynanan ilk 26 hafta sonunda topladığı 40 puanla 7. sırada yer alan sarı-lacivertli ekip özellikle ligin ikinci yarısında yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşmıştı.
Önümüzdeki sezon takım yapacağı takiyelerle şampiyon bir kadro kurmak isteyen yönetim takımda tepeden tırnağa bir değişim yaratmak istiyor.
Gerek oyuncu gerekse teknik direktör arayışına tüm hızıyla devam eden Ali Koç ve ekibi, şu sıralar temaslarını sıklaştırdı. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi ve sarı-lacivertli kulüpte yaşanan tüm gelişmeler...
Fenerahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında yer alan Kwadwo Asamoah ile ilgili İtalya'dan müjdeli haber geldi.