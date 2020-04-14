Ferdi Kadıoğlu Şenol Güneş'e mesaj gönderdi!

Milli takım hocaları, dünya yıldızı kumaşı gördükleri Ferdi'den asla vazgeçmedi. Hatta Fenerbahçe'yle temasa geçerek "Eğer oynatmayacaksanız, biz onun düzenli forma giyebileceği bir takım bulabiliriz. Gelişimi için devamlılık çok önemli" diyerek baskı kurmaya bile çalıştı. Ancak Ferdi'nin aklında Hollanda değil Türkiye var.