Ferdi Kadıoğlu Şenol Güneş'e mesaj gönderdi!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi ekibi Nec Nijmegen'den kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, oynadığı futbolla ve skora yaptığı katkılarla sarı lacivertli taraftarların adeta sevgilisi haline gelmişti... Şu anda Hollanda Milli Takımı'nı alt yaş kategorilerinde forma giyen genç yetenek, geleceğine ilişkin son kararını verirken, A Milli Futbol Takımı'mızın Teknik Direktörü Şenol Güneş'e mesaj gönderdi! İşte o açıklamalar...
14 Nisan 2020 Salı 10:44
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Hollanda'nın Arnhem şehrinde doğdu. Altyapı eğitimine ESA Rijkerswoerd'de başlayıp NEC Nijmegen'de devam etti. A Takıma yükseldi ve soluğu Fenerbahçe'de aldı, Ferdi Kadıoğlu.
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O Trabzonlu bir ailenin oğlu. Doğduğu ülke olan Hollanda'da geleceğin yıldızlarından birisi olarak görülüyor.
A Takım hariç milli takımlarından bütün yaş kategorilerinde Portakallar için ter döktü. Fenerbahçe'de yedek kalmasına rağmen Hollanda U-21'deki yerini korudu.
Milli takım hocaları, dünya yıldızı kumaşı gördükleri Ferdi'den asla vazgeçmedi. Hatta Fenerbahçe'yle temasa geçerek "Eğer oynatmayacaksanız, biz onun düzenli forma giyebileceği bir takım bulabiliriz. Gelişimi için devamlılık çok önemli" diyerek baskı kurmaya bile çalıştı. Ancak Ferdi'nin aklında Hollanda değil Türkiye var.
"TAKIMIN DEĞİŞİLMEZLERİNDEN OLACAĞIM"
Türkiye Gazetesi'ne konuşan Ferdi Kadıoğlu "Amacım takımda kalıcı olmak. Pes etmeyeceğim. Bu takımın değişmezlerinden olacağım" derken gönlünde yatan aslanı da çekinmeden açıkladı.
ŞENOL GÜNEŞ'E MESAJ: AY YILDIZLI FORMAYI İSTİYORUM
"Eksiklerim olduğunun farkındayım ve istediğim seviyeye gelmek için çok çalışıyorum" diyen Ferdi Kadıoğlu, "Teklif gelmesi halinde tercihim tabii ki Türkiye olacak. Bu benim için son derece net bir durum. Ay yıldızlı formayı istiyorum" diyerek Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e mesaj gönderdi.
Konu Türkiye olunca U-16'dan beri formasını giydiği Hollanda'yı elinin tersiyle itmeye hazır olduğunu söyleyen Ferdi'nin bu sevdası çok yakında karşılık bulacağa benziyor. Zira Güneş'in, uzun zamandır takip ettiği genç yıldızı ilk fırsatta A Millî Takım'a davet etmesi bekleniyor.