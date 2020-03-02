Trabzon'da Ferdi Kadıoğlu sürprizi!
Sezon başından bu yana Fenerbahçe'de sonradan oyuna girerek takımına önemli katkılar sağlayan Ferdi Kadıoğlu, Ersun Yanal'ın 1 numaralı tercihi olmamıştı. Ferdi, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında Yanal'dan forma bekleyecek.
Sarı-lacivertlilerde gelecek vadeden futbolculardan biri olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu, Antalyaspor maçında da ilk 11'de şans bulamadı.
OYUNA GİRDİ ASİST YAPTI
Maça yedekler arasında başlayan 20 yaşındaki futbolcu, maça 85. dakikada girdi. Kadıoğlu, 90+6.dakikada Zajc'ın attığı golde asisti yapan isim oldu.
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de bu sezon ilk 11'de hiç şans bulamadı. 19 maçta 257 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu, 2 gol atıp 2 de asist yaptı.
TRABZON'DA FORMA BEKLİYOR
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 3 Mart Salı günü Trabzon'da, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Ferdi, Yanal'ın kendisini ilk 11'de değerlendirmesini bekleyecek.
- 02.03.2020
- Güncelleme: 02.03.2020 10:54
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Yorum
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OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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