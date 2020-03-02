Trabzon'da Ferdi Kadıoğlu sürprizi!

Sarı-lacivertlilerde gelecek vadeden futbolculardan biri olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu, Antalyaspor maçında da ilk 11'de şans bulamadı.

OYUNA GİRDİ ASİST YAPTI

Maça yedekler arasında başlayan 20 yaşındaki futbolcu, maça 85. dakikada girdi. Kadıoğlu, 90+6.dakikada Zajc'ın attığı golde asisti yapan isim oldu.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de bu sezon ilk 11'de hiç şans bulamadı. 19 maçta 257 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu, 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

TRABZON'DA FORMA BEKLİYOR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 3 Mart Salı günü Trabzon'da, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Ferdi, Yanal'ın kendisini ilk 11'de değerlendirmesini bekleyecek.