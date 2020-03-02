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02 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Trabzon'da Ferdi Kadıoğlu sürprizi!

Trabzon'da sürprizi!

Trabzon'da Ferdi Kadıoğlu sürprizi!

Sezon başından bu yana 'de sonradan oyuna girerek takımına önemli katkılar sağlayan , 'ın 1 numaralı tercihi olmamıştı. Ferdi, 'nda oynanacak - Fenerbahçe karşılaşmasında Yanal'dan forma bekleyecek.

Sarı-lacivertlilerde gelecek vadeden futbolculardan biri olarak gösterilen , Antalyaspor maçında da ilk 11'de şans bulamadı.

OYUNA GİRDİ ASİST YAPTI
Maça yedekler arasında başlayan 20 yaşındaki futbolcu, maça 85. dakikada girdi. Kadıoğlu, 90+6.dakikada Zajc'ın attığı golde asisti yapan isim oldu.

Ferdi Kadıoğlu, 'de bu sezon ilk 11'de hiç şans bulamadı. 19 maçta 257 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu, 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

TRABZON'DA FORMA BEKLİYOR

çeyrek final ilk maçında 3 Mart Salı günü Trabzon'da, ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de Ferdi, Yanal'ın kendisini ilk 11'de değerlendirmesini bekleyecek.

  1. 02.03.2020
  2. Güncelleme: 02.03.2020 10:54
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