Fenerbahçe Ersun Yanal'ı KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, yollarını ayırdığını duyurduğu teknik direktör Ersun Yanal’ın sözleşmesinin karşılıklı sonlandırıldığını borsaya da bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona ermiştir" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı almış ve resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile bu gelişmeyi duyurmuştu.
Sarı-lacivertliler, ayrılığı KAP'a da bildirdi. Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona ermiştir" denildi.
Fenerbahçe Kulübü'nün konuya ilişkin yaptığı ilk açıklama ise şöyleydi:
Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir.
Hocamız Ersun Yanal, Yönetim Kurulumuz ile yapılan istişare doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final deplasman maçında takımımızın başında yer alacaktır.
Değerli hocamız, Kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinden üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir.
Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz.
Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz.
- 02.03.2020
- Güncelleme: 02.03.2020 09:08
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